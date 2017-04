Sluníčko Deníku: Začíná hlasování! Vyberte finalistky z Liberecka

Liberec /HLASOVÁNÍ/ - Přinášíme vizitky devíti malých slečen z Liberecka, které jejich rodiče přihlásili do soutěže severočeských Deníků a agentury Reas agency Sluníčko Deníku. Dozvíte se, jaké soutěžící jsou a co je baví.

Startuje hlasování pro Sluníčko Deníku, soutěže pro odvážné a šikovné holčičky s talentem, jejíž vítězka bude dětskou tváří Deníků na severu Čech a vyhraje skvělé ceny. Z Liberecka bude o postup do velkého květnového finále bojovat devět malých slečen.

Dvě finalistky vyberou čtenáři Libereckého deníku a webu www.liberecky.denik.cz

A jak můžete svoji favoritku poslat do finále?

Podpořit dívky můžete dvěma způsoby. A to prostřednictvím hlasovacího kuponu, který vyjde v tištěném Deníku každou sobotu. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v redakci nebo zaslat do 21. dubna na adresu: Liberecký deník, Liliová 473/5, 460 01 Liberec.

Hlasování, ze kterého vzejde druhá finalistka, najdete pod tímto článkem. Hlasování bude ukončeno v neděli 23. dubna přesně o půlnoci.

Velké finále se uskuteční v sobotu 13. května v Městském divadle v Novém Boru. Tam se dostanou dvě malé slečny z každého z deseti okresů ze severních Čech. Celkovou vítězku, která se může těšit na řadu cen, vybere odborná porota, ve které zasedne moderátorka Kristýna Kloubková nebo Miss ČR Kateřina Průšová. Slavnostním odpolednem bude provázet Mahulena Bočanová.

Vítězka získá titul Sluníčko Deníku, korunku a velký dort, smlouvu s modelingovou agenturou, víkendový wellness pobyt, poukazy do nákupních center nebo na odpolední menu na oslavu a mnoho dalších krásných cen. Zkrátka nepřijdou ani ostatní finalistky.

1. DIANA LUISA DAVYDENKO - 7 let, Liberec





Dianka je milá, dobrá, ráda cestuje, mluví dvěma jazyky a její oblíbenou pohádkou je Mořská pana. Má ráda malování a vyrábění, zpívá v Severáčku. Chodí do 1. třídy Zš Husova v Liberci. Má rádá letní dovolené u moře, jízdu na koloběžce a plavání.

2. ADRIANA BROSCHE - 6 let, Liberec





Adrianka chodí do první třídy. Je to velice společenská a veselá holčička. Ráda sportuje - jezdí na lyžích a na kole. Ve škole navštěvuje kroužky atletiky, tance a angličtiny. Dá se říci, že ji baví téměř všechno a do všeho jde naplno. Má ráda zvířátka, doma má kocourka. Je to sluníčko rodiny.

3. SOFIA ESTELLA DAVYDENKO - 7 let, Liberec





Má ráda malování, vyrábění, tancování, zpívá v Severáčku. Chodí do 1. třídy Zš Husova v Liberci. Je aktivní, hodná, i když dokáže být i tvrdohlavá. Ráda cestuje, hlavně v létě k moři, mluví dvěma jazyky. Miluje jízdu na koloběžce, plavání a zmrzlinu.

4. KARLA MARTÍNKOVÁ - 8 let, Liberec - Doubí





Kája je skoro devítileté děvče z města pod Ještědem. Má doma dvojče, bratra Lukáše, a možná právě proto je více svědomitá, ohleduplná a prožívá vše plnými doušky. již čtyři roky se věnuje twirlingu, sportu, kde se spojilo umění mažoretkové hůlky, baletu, tance a gymnastiky. Dále ráda kreslí, chodí na kroužek keramiky a vyrábí krásné dekorace. Jako každá slečna v tomto věku se zajímá o hudbu, módu a vše, co patří k holčičímu životu. Ráda se také s celou rodinou vypraví na zajímavý výlet nebo zajde fandit bratrovi na fotbal. Kus svého srdce by dala i všem zvířecím mazlíčkům.

5. KAROLÍNA STRÁDALOVÁ - 7 let, Liberec





Karolínka je usměvavé a veselé dítko, které se nestydí. Navštěvuje 1. třídu a škola ji baví. Jezdí na kole, in-line bruslích a koloběžce. Baví ji hry s míčem, mezi její velké koníčky patří tenis, který hraje dvakrát týdně a už má na kontě několik úspěchů.

6. SOFIE PELANTOVÁ - 8 let, Liberec





Sofinku nejvíce baví balet a gymnastika. Ráda maluje (navrhuje šaty a plavky), lyžuje, tvoří s papírem, zpívá a tancuje. Ráda si také čte (raději v angličtině než v češtině) a ráda plave.

7. KAROLÍNA MARKOVÁ - 7 let, Liberec





Karolínka je sportovně nadaná holčička, která navštěvuje dvě taneční školy. Ty reprezentuje na celostátních závodech Czech Dance Masters, Czech Dance Tour a v roce 2016 i na Mistrovství Evropy. Mezi její záliby kromě tance patří lyžování, jízda na kole či bruslích, a to jak kolečkových tak klasických na ledu. je obrovskou fanynkou hokejového týmu Bílý Tygři Liberec, kterým každý zápas fandí s pompony mezi roztleskávačkami.

8. ANNA VOLFOVÁ - 8 let, Liberec





Anička je výjimečně šikovná holčička, která moc krásně zpívá. Je členkou libereckého pěveckého sboru Severáček. Ráda si ale také obuje pohorky a chodí s maminkou po horách, v zimě pak miluje lyžování.

9. ELLA MARUŠKEVIČOVÁ - 6 let, Liberec





Ella je velmi šikovná a odvážná malá slečna. Nejvíce ji baví zpěv, tanec a malování. Ráda se fotí a pózuje před objektivem. Vystupování před publikem jí dělá radost a zájem společnosti si užívá. Elinka je také pohybově nadaná. Bruslí, jezdí na kole, ráda leze po stromecha zdolává překážky. To, že má pro strach uděláno, dokazuje, že pro ni není žádná potíž přenocovat venku v lese, když s rodiči jezdí trampovat.

HLASOVAT JE MOŽNÉ JEDNOU ZA 24 HODIN!