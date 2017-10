Školy dostanou nové učebny a vybavení za půl miliardy

Liberecký kraj – Kraj finišuje s přípravami osmi center odborného vzdělávání.

Počítačová učebna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Nových učeben a moderního vybavení za miliony korun se už v příštím roce dočkají studenti vybraných středních škol v Libereckém kraji. Finišuje příprava Center odborného vzdělávání, která postupně vzniknou na osmi školách. Měla by zkvalitnit výuku odborných a technických předmětů na školách a přilákat k technickým oborům více zájemců.

Výstavba a vybavení center si vyžádá 545 milionů korun, 90 procent pokryje dotace z Integrovaného operačního programu, zbylou částku zaplatí kraj. „Se všemi osmi žádostmi o dotaci kraj uspěl,“ řekla krajská radní Radka Loučková. V současné době kraj hledá dodavatele stavebních prací pro čtyři centra. Ve Frýdlantu vznikne vzdělávací středisko pro zemědělství, SOŠ a SOU v České Lípě bude centrem pro služby. Další budou ve Vysokém nad Jizerou a v Liberci.

Nutné rekonstrukce budou probíhat i během školního roku. „V některých školách budou obnovy postupovat po etapách. V České Lípě to budou řešit přemisťováním žáků na výuku do jiného objektu. Investiční projekty nepočítají s tím, jestli je školní rok nebo prázdniny. Vzhledem k termínům, do kdy musí být projekty realizovány, není jiné řešení,“ uvedl náměstek pro školství Petr Tulpa.

NEJVÍC PENĚZ DO LIBERCE

Těsně před spuštěním jsou i projekty na centrum strojírenství a informatiky v České Lípě a technické centrum, které vznikne v Turnově. U dalších dvou středisek, pro uměleckoprůmyslové obory v Kamenickém Šenově a pro řemeslné obory v Jablonci, ještě nejsou hotovy kompletní projektové dokumentace. Největší objem peněz bude směřovat do průmyslové školy v Liberci, kde by mělo vyrůst centrum odborného vzdělávání pro strojírenství a elektrotechniku. Projekt za 83 milionů tu počítá s vybudováním nástavby budovy B, kde vzniknou čtyři nové učebny. Škola získá i moderní multimediální sál se stupňovitým auditoriem.

Centra odborného vzdělávání v LK

1) SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant - COV pro zemědělství

2) SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec - COV pro strojírenství a elektrotechniku

3) SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou - COV řemesel

4) Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou - COV automobilového průmyslu,

5) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov - COV technické

6) SPŠ Česká Lípa - COV pro informatiku a strojírenství

7) SOŠ a SOU - Česká Lípa COV služeb

8) Střední umělecko průmyslová škola sklářská Kamenický Šenov - COV uměleckoprůmyslové