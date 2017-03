Skokanům chybí můstky: SK Ještěd usiluje o stavbu nových můstků ve Vesci

Liberec – Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. Ve schizofrenní situaci jako chytrá horákyně je oddíl skoků a severské kombinace v Liberci. Jenže zatímco u horákyně šlo o pohádku, tady jde o holou skutečnost. Skokanský oddíl SK Ještěd nemá kde skákat.

Můstky na bývalém výstavišti LVT už nejde použít. Jsou v takovém stavu, že by se musely zbourat a postavit znovu.Foto: Deník / Pavlíčková Jana

„Jsme co do počtu členské základny největší oddíl v ČR, ale není kde trénovat. Podle situace musíme jezdit do Desné, Lomnice, Harrachova nebo do Německa, už je to neúnosné. Stojí to náklady navíc na dopravu, nehledě na to, že děti se pak z tréninku vrací domů hodně pozdě,“ popisuje předseda oddílu Miroslav Sadvar.

NEBUDEME NIC NIČIT

SK Ještěd proto přišel s návrhem na vybudování dvou můstků pro děti a dorost ve sportovním areálu ve Vesci. Konkrétně v místě pod parkovištěm, kde je nad běžeckými tratěmi nejstrmější svah. „Nevím, jestli je to nejlepší nápad. Chápu, že skokani nemají kde skákat, ale podle mě jde o cennou lokalitu, která by se tímto mohla narušit,“ uvedla Květa Morávková ze sdružení Armillaria. Podle skokanů ale o žádné extra stavby nepůjde.

„Mělo by jít o můstky 35 a 30 metrů pro žáky, chceme využít přírodní sklon. Pouze u většího můstku počítáme s nájezdovou věží, ale ani ta žádný negativní dopad na areál mít nebude,“ uvedl na veřejném projednávání za skokany Jiří Matoušek s tím, že studie můstků už je hotová. Náklady na jejich stavbu vyčíslil SK Ještěd na 20 milionů. „Bohužel, když jsme o tom projektu mluvili v roce 2006, tak se náklady pohybovaly mezi 12 – 16 miliony. Chceme požádat o dotaci ministerstvo školství i armádu, protože pro ni také vychováváme sportovce,“ řekl Sadvar.

Oddíl rovněž vyjednává s vedením města. „Bavíme se o dlouhodobějším pronájmu pozemku, problém je zatím v tom, že doskočiště trochu zasahuje do asfaltových cest, které se v zimě využívají jako běžecké tratě. Ale hledáme řešení, jak to udělat, aby se můstky ve Vesci mohly postavit,“ zmínil primátor Tibor Batthyány.

Podle Matouška ale není problém neřešitelný, protože tratím končí homologace a tím pádem by se mohly trošku posunout.

VESEC JE IDEÁLNÍ

Areál ve Vesci je pro oddíl skoků a severské kombinace ideální. „Bylo by to dobré pro trénink. Hned vedle můstků se dá běhat, v areálu je i zázemí, rolba, zasněžování. Teď je trend takový, že děti dělají všechno a teprve později se profilují na skokany nebo běžkaře,“ uvedl Sadvar.

MŮSTEK NA LVT BEZ NADĚJE

V Liberci jsou přitom můstky pro dorost v bývalém areálu LVT, které vlastní USK Slavia. Využít se ale nedají, jsou zchátralé a místo rájem skokanů jsou teď eldorádem bezdomovců. „Musely by se zbourat a postavit znovu. Navíc je tam krátký dojezd. Při posledních závodech se tam musely dávat žíněnky, aby závodníci nevletěli lidem do zahrad,“ vysvětlil Sadvar.