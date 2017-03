Škody na silnicích budou vyšší

Liberecký kraj - Letošní extrémní zima, především leden, se podepsala na silnicích v celém Libereckém kraji.

Oprava silnice. Ilustrační snímek.Foto: archiv

Extrémní zima způsobila na silnicích v Libereckém kraji zřejmě vyšší škody než obvykle.

„Škody jsou způsobené prudkým střídáním teplot, kdy se v noci pohybovaly běžně okolo minus osmi stupňů a naopak v průběhu dne vystoupaly až na více než plus deset stupňů. To má samozřejmě dopad na vozovky," vysvětlil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK a.s., která zajišťuje zimní údržbu krajských silnic.

V jakém stavu cesty po zimě jsou, bude kraj zjišťovat až se klimatické podmínky ustálí. „Vyhodnotíme škody a následně zvolíme způsob opravy. Případně budou uplatněny reklamace na stavby z předešlých pěti let," dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Kolik bude letošní zima stát, ještě silničáři neuzavřeli. Přestože je venku už cítit jaro, v dalších dnech by zvláště na horách mohlo opět začít sněžit.

Už teď je ale jasné, že náklady na letošní leden byly nejvyšší za řadu let. „Z krajské pokladny bylo utraceno téměř šedesát milionů korun," sdělila mluvčí Libereckého kraje Markéta Dědková. Jen spotřeba posypové soli, která činí třetinu nákladů, byla letos extrémní. V tomto ohledu byl nejnáročnější 4. leden, kdy se jí na krajské silnice vysypalo 500 tun.

Silničáři mají na zimní údržbu rozpočet 125 milionů, ten letos stačit nebude.