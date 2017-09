Skalní masiv už by neměl padat

Liberec – Bezpečněji by se měli cítit obyvatelé domů v ulici Dr. Milady Horákové naproti nákupnímu centru Kaufland.

Sesuv půdy.Foto: Deník/ Martin Bergman

Drolící se skalní masiv za domy, ze kterého padají kameny, nechá město sanovat. Sanace skály by měla být hotová do podzimu letošního roku. Stát by měla zhruba 3,3 miliony korun bez DPH. Skalní masiv na Horákovce je evidován i v Registru svahových nestabilit vedeném Českou geologickou službou.