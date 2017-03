Širší sjezdovky i sáňkařská dráha. Na Ještědu se řešila budoucnost areálu

Liberec – Primátor i slovenský miliardář diskutovali s lyžaři na prvním ještědském Fresh Tracku.

Slovenský investor Igor Rattaj se sešel s primátorem i libereckými lyžaři.Foto: VLP / Archiv VLP

Sjezdovky na Ještědu dnes ožily nezvykle brzy. Už za prvního ranního kuropění vyvážely vleky lyžaře, kteří si přišli užít historicky první liberecký Fresh Track, tedy ranní lyžování. Na svah se vypravil i primátor Liberce Tibor Batthyány, který společně se svým hostem Igorem Rattajem, přišel s lyžaři diskutovat o budoucnosti areálu na Ještědu.

Firma TMR, v níž vlastní Rattaj největší podíl akcií, má zájem o dlouhodobý pronájem sportovního areálu a počítá s investicemi v řádu sta milionů. Cílem je vytvořit moderní lyžařské středisko s dostatečným zázemím. „Pokud se dohodneme, chceme nejprve vybudovat novou sjezdovku na Skalce,“ připomněl Rattaj s tím, že v této fázi by investovali 250 milionů. Nová sjezdovka by tak mohla být pro lyžaře připravená už od sezóny 2018/19, a jak Rattaj slíbil, měla by být mnohem širší a tedy i bezpečnější, umožňující moderní styl lyžování.

V druhé fázi, která je závislá na dalších změnách územního plánu, by společnost TMR chtěla vybudovat dvě nové modré sjezdovky pro rodiny s dětmi, rozšířit s citem stávající sjezdovky a osvětlení, postavit novou sáňkařskou dráhu a šestisedačku. V plánu mají podle Rattaje vychovat pro Ještěd novou generaci lyžařů, která by nejezdila lyžovat do vzdálenějších areálů. „Rádi bychom nabídli všem spádovým mateřským, základním i střední školám lyžařské kurzy přímo na Ještědu. Vím, že nyní jezdí například až do Smržovky. A to je škoda,“ uzavřel Rattaj.