Šimon Pánek u Fryče zabodoval hlavně díky své pragmatičnosti

Liberec – Ve čtvrtek 21. září zavítala do Liberce významná osobnost spjatá s humanitární činností, konkrétně Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni. Ta právě letos slaví čtvrt století své existence.

Pánek přijal pozvání na besedu od Martina Fryče, která se konala od 18:00 v prostorách Knihkupectví a antikvariát Fryč. „Šimona Pánka zveme už několik let, ale bylo jasné, že ředitel největší humanitární organizace ve střední a východní Evropě má plně nabitý diář. Ani si ho raději nepředstavuji. Jsem rád, že se to nakonec podařilo,“ upřesnil Martin Fryč.

PŘÍJEMNÁ BESEDA

„Na akci dorazilo téměř 70 lidí, což dokazuje, že tato problematika lidi zajímá a celý pořad se nesl ve velmi příjemném duchu,“ popsal atmosféru besedy Martin Fryč. Témat se stihlo probrat několik, od financování humanitární pomoci přes finanční zdroje Člověka v tísni až po jeho působení a činnost. „Šimon Pánek přiblížil publiku, jak probíhá humanitární pomoc např. v Rusku a nesvobodných zemích a též poukázal i na fakt, že jak média, tak i veřejnost si často neuvědomují tu „mravenčí“ práci, kterou Člověka v tísni vykonává,“ dodal k programu Fryč.

O tom, že se jednalo o povedenou diskuzi, svědčí i ohlasy zúčastněných. Na otázku, co ho na debatě překvapilo a zaujalo, odpověděl Petr Noščák: „Pragmatičnost Šimona Pánka a pohled do zákulisí organizace Člověk v tísni. Otevřelo mi to oči a nabouralo některé mé stereotypy a předsudky. Byl to pro mě silný zážitek a Šimon Pánek se v mých očích stal silnou osobnostní České republiky, která to má nejen v hlavě srovnané.“ S tím souhlasila i další účastnice debaty.

Podobně působil Šimon Pánek i na Martina Fryče, který se s ním poprvé dostal do kontaktu telefonicky v roce 2004, když působil v íránském městě Bám, které zasáhlo zemětřesní. „Je to velmi vstřícný a sympatický člověk se schopností jít přímo k věci, neztrácet čas.“

PŘIJEDOU DALŠÍ

„Čtvrteční akce mi nasadila brouka ohledně doučování dětí a samozřejmě mě inspirovala k propagaci a zvedání povědomí o Člověku v Tísni. Přivítal bych více takových pořadů,“ shrnul své dojmy ze čtvrtečního programu Petr Noščák. To se mu splní, jelikož Knihkupectví Fryč bude hostit např. spisovatele Jáchyma Topola, novináře Erika Taberyho a proběhne i pořad věnující se přírodě Jizerských hor. „V rámci autorských večerů se snažíme vytvořit neformální prostor pro příjemná setkání, pro debatu a hezké zážitky. Nechceme vychovávat, spíše nabízet pohled za obzor – věřím, že z Liberečanů budou svobodomyslní Češi a hrdí Evropané i bez nás,“ dodal Martin Fryč.

ČLOVĚK V TÍSNI I V LIBERCI

V Liberci působí pobočka Člověka v tísni. Organizátor akce s ní spolupracoval při libereckých povodních v roce 2010 či při festivalech Jeden svět. „Liberecká pobočka dělá skvělou práci. V dnešní době jsou humanitární organizace mnohem potřebnější než kdykoliv jindy a jsem hrdý na to, že pomáhají např. obětem ruské agrese na Ukrajině,“ vyjádřil svůj postoj k humanitárním organizacím Fryč.

ABY DOBRO NEŠKODILO

Před dvěma lety se na pulty knihkupectví dostala kniha „Aby dobro neškodilo“. Kniha vznikla jako rozhovor Šimona Pánka s novinářem Davidem Klimešem a zachycuje proměny a vývoj humanitární pomoci z různých životních perspektiv Šimona Pánka. „Líbí se mi hlavně věcnost a skromnost Šimona Pánka, která z knižního rozhovoru vyzařuje,“ uvádí Fryč jeden z mnoha důvodů, proč po knize sáhnout.