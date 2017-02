Silný nárazový vítr zastavil odpoledne lanovku na Ještěd

Liberec - Silný nárazový vítr zastavil dnes odpoledne kabinovou lanovku na Ještěd v Liberci. Jezdit už dnes nebude, provoz končí v 18:00. Rychlost větru na Ještědu dnes přesahovala 72 kilometrů v hodině, přípustných je jen 58 km/h, pak už je provoz nebezpečný.

Lanovka na Ještěd, archivní snímekFoto: Deník

Informoval přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Zda bude lanovka v provozu ve středu, není jisté. Meteorologové vydali pro Liberecký kraj výstrahu na silný vítr a také na povodňové ohrožení.

Kvůli větru stála lanovka naposledy 27. ledna, kdy rychlost větru na horní stanici přesahovala v nárazech 86 kilometrů v hodině. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v posledních měsících loňského roku. Nejsilnější poryvy větru tam naměřili před rokem, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu. Běžně stojí kvůli větru lanovka zhruba dvakrát třikrát za rok, loni byla mimo provoz více než 14 dní, letos už je to popáté.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loni vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí, což bylo nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.

Liberecký kraj trápí od rána dešťové přeháňky, které s táním sněhu zvedají hladiny potoků a řek. Hlavní toky se zatím podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) drží v normálu, jen na Českolipsku už Ploučnice v Mimoni a Stráži pod Ralskem a také Panenský potok v Pertolticích dosáhly prvního povodňového stupně. Podle údajů Povodňového portálu Libereckého kraje už ale některé malé toky dosáhly i druhého povodňového stupně. Platí to pro Řasnici v Krásném Lese na Liberecku, Dobranovský potok v České Lípě a Radvanci a také pro Skalický potok v Okrouhlé na Českolipsku. Žádné problémy ale zatím hlášeny nejsou.