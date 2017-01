Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno lanovku na Ještěd

Liberec - Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno kabinovou lanovku na Ještědu v Liberci. Jakou rychlostí fouká, provozovatelé nevědí, větroměr na střeše stanice zamrzl a bylo by nebezpečné jít ho očistit.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Šimr

"Nahoře nebylo ráno možné pomalu otevřít dveře od auta," řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Mimo provoz je kvůli silnému větru také sedačková lanovka na Lysou horu v lyžařském středisku v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.

Na Ještědu fouká dnes podle Štěpána silný boční vítr, který kabiny na lanech rozhoupává. Nápory jsou tak silné, že dnes kabina vůbec nevyjela. "Báli jsme se," uvedl přednosta. Při bočním větru je podle něj možné jezdit do rychlosti nárazu 58 kilometrů v hodině, a to vítr rozhodně výrazně překročil.

Kvůli větru stála lanovka naposledy 28. prosince, kdy tam jeho rychlost přesahovala 72 kilometrů v hodině. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v říjnu a v listopadu. Nejsilnější poryvy větru tam loni naměřili v únoru, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu. Běžně stojí kvůli větru lanovka zhruba dvakrát třikrát za rok, loni byla mimo provoz více než 14 dní. Přesto vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loňský počet přepravených cestujících byl nejvyšší za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.