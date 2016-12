Silný nárazový vítr zastavil dnes kabinovou lanovku na Ještěd

Liberec - Silný nárazový vítr zastavil dnes kabinovou lanovku na vrchol Ještědu v Liberci. Jezdit zřejmě nebude až do večera, ještě v poledne tam rychlost větru dosahovala v nárazech 72 kilometrů v hodině, přípustných je maximálně 58, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Jde o boční vítr, který kabiny na lanech rozhoupává, proto musel být provoz zastaven. V Liberci je přitom jasno, a vrchol tak dnes nabízí dokonalý výhled do krajiny.

Lanovka na Ještěd, archivní snímekFoto: Deník

Ráno na horní stanici lanovky rychlost větru přesahovala 83 kilometrů v hodině. "Vítr se od rána mírně utišil, možná budeme moci odpoledne nějaké jízdy absolvovat, k večeru má ale opět vítr zesilovat," řekl Štěpán. Letošní rok je podle přednosty výjimečný. "Běžně kvůli větru za rok stojíme tak dvakrát, třikrát, letos je to ale už počtrnácté. Je to proměnlivým počasím," dodal.

Naposledy stála lanovka 11. prosince, kdy vítr na horní stanici přesahoval v nárazech sto kilometrů v hodině a shodilo to hromosvod ze střechy stanice. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v říjnu a v listopadu. Nejsilnější poryvy větru tam ale naměřili letos v únoru, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je už přes 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Je to nejvíce za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.