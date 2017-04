Silničáři varují. Zima se vrací!

Liberecký kraj – Silničáři i meteorologové varují před návratem zimy. Podle předpovědi by mělo řadu krajů včetně Libereckého zasáhnout sněžení a silný vítr.

Sněžení. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Kvůli němu se mohou místy tvořit i sněhové jazyky. Řidiči by měli být připraveni i na to, že se na silnicích, hlavně v horských polohách, může objevit i námraza.

Na horách by mohlo během 24 hodin napadnout až 20 centimetrů sněhu. „Na tuto dobu jde o extrémní počasí. Největší mráz se očekává ve čtvrtek," potvrdil mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák. Během dne se mohou srážky z hor přesunout i do poloh nad 400 metrů.

Dnes ráno už sněžení zkomplikovalo dopravu zejména na západě a severu republiky. Napilno měli silničáři v Karlovarském kraji, ale i v Krušných horách. Technika však musela vyjet i na silnice v Krkonoších a Jeseníkách. „Už včera jsme museli zasahovat v Mísečkách a dnes ráno na hraničním přejezdu v Harrachově," potvrdil Deníku ředitel společnosti Silnice LK, Petr Šén.

Podle něj silničáři s extrémy počasí počítají. Třetina veškeré techniky je připravena právě v horských oblastech," doplnil Šén, podle kterého by řidiči měli do hor vyjíždět s největší opatrností. Zvláště ti, co už mají letní gumy. „Není to ale zase tak nic výjimečného. V minulosti jsme ke seněhové kalamitě vijížděli i 10. května," připomněl rozmary jarního počasí šéf silničářů.

Podle meteorologů se má počasí vracet k normálu s blížícím se víkendem. „Půjde ale jen o velmi neochotné oteplování," varuje Dvořák, podle něhož má být studený i zbytek dubna.

Nejméně dva týdny také ještě zůstane uzavřená silnice kolem vodní nádrže Souš, vedoucí z Desné v Jizerských horách do Frýdlantského výběžku.