Silničáře stál jeden lednový den až 4 miliony korun

Liberecký kraj – Extrémní počasí v lednu stálo extrémně hodně peněz na údržbu silnic v Libereckém kraji.

FRÉZY, SYPAČE A PLUHY BYLY v lednu na cestách či v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně.Foto: Milan Bejbl, Silnice LK

Letošní leden byl nejdražší měsícza posledních deset let. Období, kdy se silničáři potýkali s tunami sněhu, ledovkou a větrem a na řadě míst byl vyhlášen kalamitní stav, „vytunelovalo“ v rozpočtu pořádnou díru. Nejvytíženější dny stála údržba silnic v Libereckém kraji až několik milionů.

Že byl letošní leden extrémní potvrdil i Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která se stará o komunikace druhých a třetích tříd. „Většinou se průměrné náklady pohybují kolem 38 milionů. Letos jsme ale za leden utratili téměř šedesát milionů,“ potvrdil. Nejvíce peněz pak spolkly posypové materiály, pohonné hmoty a mzdy pracovníků. „Jen posypových materiálů jsme spotřebovali přes šest tisíc tun. Toto množství nám většinou vystačí na celou zimu,“ dodal Šén.

Průměrný zimní den, tedy podobný tomu včerejšímu, stojí kolem dvou set až tří set tisíc korun. V době lednových kalamit se však částka na údržbu silnic vyšplhala některé dny až na neuvěřitelné čtyři miliony. Je tedy zřejmé, že letošní rozpočet stačit nebude. Podle vedoucího krajského odboru dopravy Jana Čápa s tím majitel silnic, tedy Liberecký kraj, počítá. „Bude navrženo navýšení částky na zajištění zimní údržby z přebytku hospodaření kraje,“ potvrdil Čáp.

Silnice LK obhospodařují zhruba dva tisíce kilometrů silnic. Jak však upozornil Šén, vzhledem k tomu, že vozidla musí projet cesty z obou směrů, jedná se vlastně o dvojnásobný počet kilometrů. O ty se stará běžně zhruba 210 pracovníků, během zimy se jejich počet navyšuje na 260. K dispozici mají šedesát vozidel. Ani to však většinou letos nestačilo.

„Potřebovali bychom zhruba dvojnásobek lidí i dvojnásobek techniky,“ vysvětlil Šén. V nejvytíženějších dnech se totiž jelo čtyřiadvacet hodin v kuse. Naštěstí jsou podle Šéna řidiči pluhů či sypačů velcí nadšenci a na zimu se těší, přestože kromě sněhu a větru se často musí potýkat i s lidskou hloupostí. „To když někdo zaparkuje tak, že náš sypač nemůže v noci projet a nepomůže ani troubení,“ popsal už přes časem prekérní situace Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic LK.

„Týká se to hlavně turistů, kteří o víkendu najíždějí do hor,“ vysvětlil Šén. Silničáři jsou v těchto situacích bezbranní. „Ale musíme si poradit. I kdybychom zavolali odtahovku, trvalo by to stejně několik hodin,“ dodal. Přestože nadávat na silničáře je v Česku už folklór, stížností přišlo vzhledem k lednovému počasí podle ředitele relativně málo. „A nejvíce mě potěšilo, když mi říkali, že cesta z Prahy byla horší než v našem kraji,“ dodal na závěr Šén.