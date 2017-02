Severočeské muzeum projde v příštím roce výraznou proměnou

Liberec - Muzeum v Liberci je nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v zemi. Budova a její interiéry již prošly v minulosti několika částečnými rekonstrukcemi. V posledních letech se intenzivně jednalo o revitalizaci vnitřních prostor, zvláště expozic stálých sbírek muzea. Jejich podoba pochází z 80. let minulého století a je už pro dnešní potřeby nevyhovující.

Autor: Ateliér Hlaváček - architekti, s.r.o.Foto: VLP / Lukuvka Luděk

Poslední oprava interiérů proběhla v roce 2014. Nynější kompletní přerod nevyhovujících interiérů zajišťuje Ateliér Hlaváček-architekti.



REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ZAČNE ZA ROK



22. prosince loňského roku bylo rozhodnuto, že se podaří částku z Integrovaného regionálního programu (IROP) získat. Jedná se o cca 100 miliónů korun, kraj se bude podílet částkou zhruba 10 miliónů. V roce 2016 muzeum nejvíce investovalo do projektové dokumentace v objemu 1, 551 mil Kč, která byla nutnou přílohou žádosti o dotaci z IROP. Přípravy na rekonstrukci budou probíhat už letos. Jak sdělil ředitel instituce Jiří Křížek, v létě bude muzeum pracovat na zajišťování sbírkových fondů a expozic. K samotné rekonstrukci dojde v roce 2018. Jiří Křížek předpokládá, že práce na nových expozicích a opravy interiérů budou trvat nejspíše dva roky.



CO SE ZLEPŠÍ?



Díky realizaci projektu IROP bude výrazně zvýšena úroveň výstavních expozic, a to jak přírodovědné části, tak expozic uměleckého řemesla. S tím souvisí i instalace řízené klimatizace, která konečně zajistí standardní klima exponátům, které trpí výkyvy teplot. Dojde tak i na vzácné exponáty, které nemohly být dlouhodobě vystavovány.



INTERAKTIVITA A HRAVOST



Přírodovědná část, umístěná v hlavním sále, bude obohacena o nová dioramata a zaměří se hravou formou na rodiny s dětmi a zapojení všech smyslů.



Ostatně celková idea instalace nových expozic, zvláště v té přírodovědné, je postavena na částečné interaktivitě a hravosti. Uměleckořemeslné expozice ale také umožní návštěvníkům aktivně se zapojit do poznávání různých technik a řemesel.

Je to cesta, jak i náhodným návštěvníkům přiblížit a pochopit význam unikátních sbírek. Edukativní prvky zaměřené na různé materiály dovolí návštěvníkům dotýkat se kopií předmětů nebo si vyzkoušet specializovaný pracovní postup. Tím navodí pocit skutečného výrobního prostředí. Takto přístupná expozice by měla být jediná svého druhu v ČR. „Tento rok bude náročný vzhledem k plánovaným výstavám a přípravě muzea na rekonstrukci, ale je to velký krok dopředu a věřím, že výsledek bude stát za to.“



KABINET FOTOGRAFIE I BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP



Změn bude mnohem víc. Třeba nový Kabinet fotografie, který je potřeba vzhledem k velmi zajímavé fotografické sbírce muzea.



I bezbariérový přístup, který je všeobecným standardem. Severočeské muzeum se skutečně z gruntu promění.