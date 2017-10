Liberec - Tři zlaté medaile, čtyři stříbrné pozice a devět bronzů, ale také výborná týmová nálada a skvělá atmosféra. To vše se podařilo vybojovat závodníkům SK karate Shotokan Liberec na 2. kole Národního poháru, který byl v Kladně.

Šestnáct kovů a stříbro mezi oddíly bral liberecký Shotokan na Národním poháru v Kladně.Foto: Shotokan

Závodníci SK Karate – Shotokan Liberec mají za sebou velmi náročnou letní přípravu. Intenzivní tréninky v tělocvičně jsou v plném proudu, stejně jako doplňkové aktivity (gymnastika, jóga, kondiční tréninky) navíc po navázání spolupráce s mentálním koučem Ondřejem Petrem, zakladatelem projektu Sporthlavou.cz, se nyní více pracuje i na psychice závodníků. To vše přispělo k tomu, že do Kladna odjížděli trenéři, kouč i závodníci s velkými očekáváními, která je jim podařila splnit na 100%.

„Získali jsme šestnáct medailí, osm těsně nemedailových pozic a vybojovali tak se ziskem 345 bodů stříbrnou příčku v žebříčku klubů," pochlubila se trenérka petra Piskačová.

Na nejvyšší stupínek vystoupali Tomáš Vacek (kata starší žáci), kata tým mlaldších žákyň (Biriucová, Majbová, Rajtrová) a Klára Muzikářová (starší žákyně do 50 kg). Stříbro uhájili Anna Harciníková (kata starší žákyně), kata tým žáci A (Harvilko, Horňák, Jízdný), Šimon Harvilko (mladší žáci do 27 kg) a Filip Horňák (mladší žáci do 32 kg). Bronz brali Taisia Biriucová (kata mlalší žákyně), Vanesa Majbová (kata mlaldší žákyně 10 - 11 let), Klára Muzikářová (kata starší žákyně), kata tým starších žákyň (Francová, Harciníková, Muzikářová), Filip Havránek (mlalší žáci do 27 kg), Dominik Faltus (ml. žáci nad 32 kg), Jakub Jízdný (ml. žáci 10 - 11 do 30 kg), Vít Kittner (ml. žáci 10 - 11 do 35 kg) a Miroslav Pluhař (st. žáci do 39 kg).

Medaile utekla jen o kousek hned několika závodníků, mezi nimi Šimon Harvilko (kata ml. žáci), Klára Francová (kata starší žákyně), kata tým žáci B (Farský, Faltus, Havránek), Filip Nevrkla (ml. žáci do 27 kg), Taisia Biriucová (ml. žákyně do 30 kg), Vanesa Majbová (ml. žákyně 10 - 11 do 42 kg), Filip Novotný (st. žáci do 45 kg) a Klára Francová (st. žákyně do 50 kg).

„Z výkonu našich svěřenců máme velikou radost. Závod zvládli s přehledem a několikrát se jim dařilo vítězit s velkou převahou. Troufám si tvrdit, že díky tvrdé práci dětí i trenérů jsme se opět o trošku přiblížili i světovému karate. Velmi si slibujeme od spolupráce s mentálním koučem, který pomáhá našim závodníkům zvládnout soutěže a tréninky i po psychické stránce," uvedla hlavní trenérka SK a předsedkyně státní reprezentace.

Světovému karate se nebudou Liberečtí pouze přibližovat, ale aktivně se jej zúčastní Vendula Štěpánová, Matyáš Malý a závodníci SCM Liberec (Černík, Krišal, D. Drábek, M. Drábek a Podrábský). Ti všichni budou reprezentovat na mistrovství světa mládeže ve španělském Tenerife za necelé tři týdny.