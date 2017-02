SERIÁL DENÍKU: Simona zhubla 90 kilo

Liberec -/ROZHOVOR, PŘÍBĚH, GALERIE/ Když přišla dvaačtyřicetiletá Simona poprvé do studia Countours v Liberci, vážila při výšce 165 centimetrů 180 kilo. Dnes už má o polovinu méně.

Když si v obchodě nevybíráte podle toho, co se vám líbí, ale co vám konečně je, když si restauraci nevybíráte podle toho, kde se vám líbí, ale kde mají namísto židle lavice, a když vám lékařka řekne: já vás nevyšetřím, protože byste mi zničila křeslo, pochopíte, že se musí něco stát. „Nikdy jsem nebyla hubená holka. To u nás v rodině není nikdo. Díky tomu jsem nikdy jako dítě netrpěla komplexy, snad s výjimkou dospívání, ale doma mě brali takovou, jaká jsem, tělocvik jsem nikdy příliš nemilovala a tak mě moje váha nikdy příliš netrápila," začíná svůj příběh Simona. „Prostě mi chutnalo, kila rostla, ale nadváha mi zpočátku nevadila. Klidně jsem se svlékla do plavek, ráda plavu, takže jsem hodně chodila do bazénu. Jenže váha rostla a časem jsem na tom byla tak, že jsem se nemohla už ani potopit. Po mateřské jsem navíc změnila práci. Jako účetní toho moc nenaběhám, takže sladké, které jsem milovala, a sedavé zaměstnání mě dostaly na 180 kilo. Začala jsem se za sebe stydět. A přestala jsem jíst. Jednu dobu jsem se živila jen pomeranči, abych měla aspoň něco sladkého. Poslední kapkou bylo, když mi doktorka řekla, že mě nevyšetří, protože bych jí strhla křeslo."

Do studia Countours tuhle sympatickou, rozzářenou ženskou před třemi lety přivedla její dcera Veronika. „To už snad nebylo ani za pět minut dvanáct, to bylo hodně po dvanácté," usmívá se dnes už Simona.

NOSILA JSEM NA SOBĚ JEŠTĚ JEDNOHO ČLOVĚKA

„Když se dnes dívám na fotky z té doby, říkám si, jak je to možné. Vždyť je to, jako bych na sobě roky nosila ještě jednoho člověka," přiznává a pokračuje: „Nešlo jen o tloušťku, začala jsem mít obrovské zdravotní problémy a o psychice ani nemluvím. Z práce jsem vyrážela s hlavou dolů, oči zabodnuté do chodníku, abych se nemusela na nikoho dívat. Byla jsem unavená, protivná, utrhovala jsem se na manžela i na lidi v práci. Tady mi zase zvedli hlavu," konstatuje.

Nebylo to ale zadarmo. To slibují jen prodavači snů. Bez práce nejsou ani koláče, ani kila dole. „První měsíc jsem se učila rozhýbat. Některé cviky jsem vůbec nedokázala zvládnout, ale pak to začalo jít. Další měsíc se ke cvičení přidal tanec, což mě hrozně bavilo. A váha začala pomaličku klesat.

„Nejhorší to bylo s jídlem. Přestala jsem kvůli váze totiž úplně jíst. Trenérka mě začala přesvědčovat, že když nezačnu, nezhubnu. Ale toho jsem se hrozně bála. Začít jíst, pro mě znamenalo znovu přibírat. Měla jsem to v hlavě a neuměla jsem se s tím hrozně dlouho srovnat. S tím jídlem to trvalo rok… Teď jím šestkrát, někdy i sedmkrát denně. Za první rok jsem zhubla sice jen prvních deset kilo, ovšem během druhého už to šlo šupem a já shodila dalších 41 kg! To proto, že už mi začal správně fungovat metabolismus a projevily se vlivy cvičení. Hrozně mě baví, že se tu rychle za sebou střídají posilovací stroje a cviky na podložce. Kdybych měla někde jen půl hodiny tahat činky, asi by mě to nebavilo," svěřuje se.

Dnes dokáže cvičit v kuse i 4,5 hodiny. A na jaře, kdy se ke cvičení přidává běh, urazí s ostatními bez problémů pět kilometrů. „Vrátila jsem se ke kolu, hodně chodím pěšky, třeba do práce a v bazénu už se dokážu i potopit," cukají jí koutky. Je na ní vidět, že už se zase cítí dobře. Ve své kůži i tady ve studiu, kde spolu po cvičení sedíme. „Chodím sem hrozně ráda. Nejdřív jsem se trochu styděla, ale vyhovuje mi, že jsou tu samé ženské, takže po vás nikdo nekouká, když vám někde něco visí. A navíc jsou moc prima. V práci jsou samí muži, takže tady si můžu i pěkně popovídat, vyměňujeme si recepty, tipy, bavíme se, kde je co nového…

Ve studiu Simona znovu rozkvetla a vnímají to i doma. „Manžel mě nesmírně podporuje. Jak by ne, vždyť už zase obléknu maturitní kostýmek a hlavně, už zase chodím s hlavou nahoru." směje se. Ne nadarmo jí tu říkají Sluníčko.

Jak to vidí trenérka?

Odpovídá: MARTINA DAHER, trenérka studia Contours

Co dalo Simoně nejvíc práce?

Zásadní bylo přesvědčit ji, že to zvládne. Vysvětlila jsem jí, že si tu poradíme s jakoukoliv váhou, v jakémkoliv věku. To byl první krok. Tím druhým bylo přesvědčit ji, že pokud chce opravdu začít hubnout, měla by začít jíst. Srovnat jí to v hlavě, protože tam to měla jako všechny chronické dietářky nastavené tak, že buď nejíst vůbec, nebo naopak zase šidit a pak to dohánět s všelijakými „zázračnými" pilulkami a koktejly.

Měla kvůli váze nějaký speciální program?

Simona je zdravá ženská, takže cvičila vše a většinu z toho zvládla i se svou váhou. Jen cviky, které jí z počátku opravdu nešly, protože neměla žádnou fyzičku, jsme trochu přizpůsobili. Dnes cvičí bez problému všechno, přesně tak, jak má být. A s úsměvem, což je hlavní, endorfiny fungují a jí se vrátila do života radost. Pochopila, že cvičením se nevyčerpá, ale naopak nabije.

A co na její váhu stroje?

Nebyl problém, protože se vyrábějí přímo pro naše studio, speciálně pro ženy a nemáme žádné váhové limity, takže se Simoně u nás nestalo to, co se bohužel stává jinde, že bychom ji poslali domů. To my neděláme! Bereme všechny váhové kategorie a ženy v každém věku či při zdravotním omezení, což ale není její případ. Chodí sem i ženy o generaci starší, než je ona. Simona prozradila, že se jí zamlouvá kombinace posilovacích a aerobních cviků.

V čem je jejich hlavní výhoda?

Především v tom, že si po celou dobu udrží tepovou frekvenci v aerobní zóně. To znamená, že se spalují převážně tuky a zároveň se tónuje svalstvo. Ženy většinou mají obavu, že přiberou hodně svalové hmoty a tím zesílí, ale v této kombinaci se to prostě stát nemůže, spálí víc tuku, než naberou sva-lů a tím pádem na centimetry rapidně ubývají. Další výhodou je čas. Celé kolečko trvá 15 minut a opakuje se dvakrát. Střídají se posilovací stroje a aerobní cviky na rebaunderech. Za půl hodiny tak docílí stejného efektu, jako by strávila hodinu v posilovně a pak musela ještě minimálně hodinu běhat. Na takovou zátěž není tělo běžné ženy stavěné, takže výhoda je to, že to je cvičení rychlé a efektní.