SERIÁL DENÍKU: Pustily se do boje s váhou. S odhodláním i humorem

Liberec - Shodit za 14 týdnů pět, deset nebo dokonce 20 kilogramů? Není to nereálné, tvrdí trenérka libereckého studia Contours Martina Daher. Chce to jen odhodlání, čas a především vytrvalost. A výsledky se dostaví. Na start našeho projektu se postavilo pět odvážných žen. Jejich výsledky můžete sledovat každou druhou sobotu v Libereckém deníku a v úterý na webových stránkách.

Když už má člověk o něčem psát, měl by to alespoň trochu poznat zblízka. Přiznám se, že nejsem zrovna zastánkyní tělocvičných zařízeních. Než kruhy v sokolovně mě vždycky víc lákaly lyže nebo kolo. Ale dobrá, ať vím, zač je toho loket. Koneckonců, vypadá to docela jednoduše, trochu se tu poválím po žíněnce a běhací stroj snad pro jednou taky zvládnu.

NA VLASTNÍ KŮŽI

„Nejprve se trochu zahřejete," vysvětluje mi trenérka Martina Daher poté, co se mnou sepíše dotazník týkající se nejen mé váhy a výšky, ale i zdravotního stavu. Snažím se odpovídat pravdivě a zatahovat břicho. Tak šup na trenažér.

„Budeme simulovat klus, to znamená, že se o ta madla neopřete, ale budete se jich držet a klusat. Takhle byste upadla," rovná mě. Marně vysvětluji, že jsem spíše tvor kavárenský a ke kladině, koze a švédské bedně jsem vždy trpěla odporem. No pět minut klusu snad vydržím. „Napoprvé ucítíte stehna," slyším. Cítím je už po minutě. Lapám po dechu a zrychluju. Neukecám to, potvora přístroj měří čas, nikoliv rychlost.

„Změňte stanoviště," ozve se z amplionu. Mé kolegyně se zvednou a přesunou o mučidlo dál. Celé pomyslné kolečko má 16 stanovišť, absolvujete ho za 15 minut a celá procedura se opakuje dvakrát. Každé z nich posiluje něco jiného. Zadní svaly stehen, břicho, hýždě nebo spodní svaly paží. Ano, to co vám s věkem mává jako křídla a kvůli čemu tak od čtyřiceti nenosíme ani v létě šaty bez rukávů.

„Ale i s tím se dá něco dělat," usmívá se trenérka a žene mě k dalšímu stanovišti. Uvelebím se do křesla. „Záda k podložce, lopatky k sobě, jinak neposilujete svaly na břiše, ale ničíte páteř," rovná mě trenérka.

ODBORNÝ DOHLED

Pod odborným dohledem tu cvičíme všechny. Vedle mě sebou mrská Simona. Zhubla už 90 kilo. A dvacet má ještě v plánu. Šlo o zdraví. Leh ve sporu a kmitá nohou jako pes. Šup, šup, šup. Snažím se jí napodobit a upadnu. Tak takhle by to asi nešlo. Pětice odvážných získává můj obdiv. „Jsem stará, nemotorná a nepatřím sem," běží mi hlavou.

„Chodí sem i mnohem starší ženy, sedmdesátileté i osmdesátileté nejsou výjimkou. Většinou ale cvičí celý život," čte mi trenérka myšlenky. Postupně střídáme aerobní cviky s posilováním na přístrojích. Každému připravuje trenérka cviky na míru. Posiluje se hlavně břicho nebo pánevní dno. Po chvíli si měříme tepovou frekvenci. Podle tabulek věku a váhy. Když máme víc, musíme ubrat. „To pak nespalujete tuky, ale cukr a kyselinu mléčnou, takže vám narůstá svalová hmota. A ženské se pak diví, že místo zhubnutí jim nohy ještě zesílí," vysvětluje trenérka Martina Daher. Krušných patnáct minut končí. No, zas tak krušné vlastně nebyly… vždyť některé sem chodí dvakrát, třikrát týdně.

Zamávám na ně povislými pažemi. Tak zase příště…

Odvážné ženy na mučících strojích

Nejsou to žádné zhýčkané paničky. Dělají práci, která je náročná na čas, psychiku a nezřídka i fyzickou kondici. Přesto si najdou čas, aby si splnily své předsevzetí udělat něco pro své zdraví, vzhled a především svůj dobrý pocit. To, co předvádějí na strojích s reálnou zátěží i podložkách určených k mučení zvaném aerobní posilovací cviky, mě přivádělo v úžas. V průběhu 14 týdnů sledujte s Deníkem nejen jejich příběhy, ale také jejich posun směrem ke krásnějšímu a zdravějšímu já. Tady jsou. Seznamte se.

SIMONA ŠOUNOVÁ - ÚČETNÍ

42 LET/ 165 cm

Současná váha: 95 kg

Cíl: 70 kg

Motivace: Chtěla bych dohonit dceru, která mě ke cvičení motivuje a pokračovat v započaté cestě, kdy se mi během tří let podařilo díky cvičení zhubnout 90 kilo.

EVA KOUBOVSKÁ - KONTROLORKA KVALITY

42 LET/ 168 cm

Současná váha: 80 kg

Cíl: 68 kg

Chtěla bych odstranit jo-jo efekt, s kterým jsem se dosud potýkala a zhubnout do plavek, jsem totiž opalovací tip.

MICHAELA KOPÁČKOVÁ - ZDRAVOTNÍ SESTRA

33 LET/ 170 cm

Současná váha: 71 kg

Cíl: pod 70 kg

Motivace: Celý život jsem sportovala a teď po mateřské se necítím ve formě. Přibrala jsem a hranici 70 kilogramů nehodlám tolerovat.

VERONIKA ŠOUNOVÁ - LEKTORKA V iQLANDII

20 LET/ 165 cm

Současná váha: 70 kg

Cíl: Nejde mi ani tak o váhu, ale zpevnění těla

Motivace: Ke cvičení jsem přivedla maminku, chceme se vzájemně podporovat.

ŠTĚPÁNKA RADOSTNÁ - POŠTOVNÍ DORUČOVATELKA

44 LET/ 160 cm

Současná váha: 62 kg

Cíl: 58 kg

Motivace: Z legrace říkám, že chci shodit do plesových šatů, ale doopravdy je to proto, abych se cítila lépe. Chtěla bych hlavně zpevnit.