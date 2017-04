S Pohlreichem pozvedne chuť v Liberci Bosch Fresh festival

Liberec - /ROZHOVOR/ Město Liberec bude poprvé hostit největší gurmánský festival dobrého jídla a pití, Bosch Fresh festival. Festival získal na popularitě už před šesti lety, kdy začal v Plzni. Za šest let získal pověst nejprestižnějšího českého food festivalu. Loňský ročník přilákal ve všech městech dohromady 100 tisíc návštěvníků, kteří zkonzumovali 250 tisíc degustačních porcí. V mekku české i světové gastronomie se 27. a 28. května 2017 promění park u bazénu v Liberci. Se Zdeňkem Pohlrecihem jsem si povídali o Bosch Fresh festivalu, ale i libereckých restauracích.

Zdeněk PohlreichFoto: Jaroslav Sýbek

HEJTMAN BUDE TAKÉ VAŘIT

Záštitu nad festivalem převzali ministr zemědělství Marián Jurečka, primátor Liberce Tibor Batthyány a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten překvapí návštěvníky vlastní kuchařskou ukázkou, kde bude vařit svůj recept společně s dalším hostem festivalu Viet Anh Doanem. Nejznámější osobností festivalu bude bezesporu Zdeněk Pohlreich, hvězda české gastronomie. S Libereckým deníkem pohovořil o festivalu a svých zkušenostech s Libercem.

Co plánujete na festivalu za gastronomická lákadla, pokud to není tajemstvím?

Tajemstvím to zamýšleno nebylo, bohužel to ale tajemstvím zůstane, protože si to nepamatuju (smích). Většinou ty programy na festivaly nachystám už na začátku roku, protože jich dělám víc a musím to mít připravený. Budu se snažit, aby to bylo zábavný a pěkný. Takže na tradiční novinářskou otázku, co bude nového, odpovídám, že doufám, že to bude stejně dobrý.

Před lety jste natáčeli pořad Ano, šéfe i v Liberci, nebude zase nějaká příležitost sem zavítat?

Ano, vzpomínám si. Je tam ještě lékárna? Ta bude mít asi lepší byznys. (smích). Jinak je to o tom, že jezdíme na vyzvání. Kdo zavolá, tak za tím jedeme. Funguje to tak, že když najdeme podnik s potenciálem k natáčení, tak ten vybereme. Rozhodně nevymýšlíme dopředu, kde budeme natáčet.

V Liberci tenhle festival ještě nebyl, budete i dnes něco vařit?

Ne, ne, to si nechám až na samotnej festival. Jde o propagaci akce jako takový. Myslím, že je dobře, že se daří zapojit města jako Liberec, protože potenciál tady určitě je.

Máte nějakou další zkušenost s libereckými restauracemi?

Mám jednu šokující a jednu dobrou. K té dobré: to byla restaurace Domov, tam jsme byli asi dvakrát a vždycky to bylo výborný. No, a mám šokující zkušenost s Ještědem. Ale je to už asi pět nebo sedm let. Nevím, v jakým technickým stavu je to dnes, ale tehdy to bylo velký retro. Jídlo bylo úplně katastrofální. Objednaná polívka nebyla a místo toho byl děs. Navíc s tím interiérem, kterej je poplatnej svý době, byť chápu ten sentiment a výjimečnost stavby…no, bylo vidět, že to volá po opravě.

Festival je soutěžní přehlídkou, do které se přihlásilo deset lokálních restaurací. Kromě Zdeňka Pohlreicha budou jeho součástí tři pódia, kde bude probíhat show známých kuchařů. Návštěvníci se mohou těšit na Bosch cooking stage, Bosch workshop stage a coffee stage by Siemens. Rozmanitost rybí kuchyně bude reprezentovat projekt Ryba na talíř, Tomáš Kubíček, jenž se představil už na tiskovce ve Zlatém lvu, představí molekulární kuchyni. Gurmány a gurmety ale čeká ještě mnoho dalšího.