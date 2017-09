S jízdenkou IDOL i do rychlíku

Liberec – Kraj se dohodl s Českými drahami. Cestování bude jednodušší.

Vlak. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petra Lejtnarová

Dobrá zpráva pro pro všechny, kteří využívají Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL). Od 1. října dojde k jeho největšímu rozšíření za celou dobu jeho existence. Vydělají na něm ti, kteří k cestování využívají hlavně vlaky.

„Novinka spočívá v tom, že teď už cestující bude moci bez obav použít časovou jízdenku IDOL i na rychlíkové spoje. To dosud nebylo možné. Kdo měl jízdenku IDOL, musel si vybírat spoje podle toho, zda zrovna jel osobák nebo rychlík. Od října mohou cestující bez problémů nastoupit do všech typů spojů a ještě na tom ušetří čas i peníze,“ řekl jednatel společnosti Korid Pavel Blažek.

SLOŽITÁ JEDNÁNÍ

Právě Korid, který je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji, vedl spolu s odborem dopravy na kraji těžká vyjednávání s Českými drahami. „Jednoduché to nebylo. Jednání probíhala více než rok. Když to řeknu zjednodušeně, tak České dráhy neměly moc zájem, aby se jejich rychlíky zapojily do našeho integrovaného dopravního systému. Cestující totiž díky tomu zaplatí méně peněz, protože tarif IDOL je výhodnější než tarif Českých drah,“ vysvětluje hejtman Martin Půta.

Nejtěžší bylo dojednat způsob výpočtu ztráty, která Českým drahám vznikne. „Jejich návrhy byly pro nás hodně nevýhodné, proto jsme požadovali podrobné vyčíslení a doložení výpočtů. Až po roce jsme nakonec dospěli k částce, která je akceptovatelná pro obě strany,“ dodal Blažek.

Za rozšíření IDOLu i na rychlíky tak bude Liberecký kraj platit Českým drahám maximálně 5 milionů korun ročně. Pro samotné cestující to však žádné zdražení nepředstavuje. Právě naopak.

„Přechodem z tarifu ČD na tarif IDOL cestující v některých relacích docela ušetří,“ upozorňuje náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter. Například teď stojí rychlík z Liberce do České Lípy 89 korun, v systému IDOL to bude jen 61 korun a ještě v tom jsou jízdenky na městskou hromadnou dopravu,“ popisuje Pieter. „Podobné to bude i u rychlíku Liberec Semily, kde plná jízdenka stojí teď 89 korun, s tarifem IDOL to bude 50 korun a při použití Opuscard dokonce 45 korun.

Plná jízdenka dospělý 89 lBC Semily, na tarif IDOL to bude 50 Kč a při použití OPUScarty dokonce jen 45 Kč,“ doplňuje Blažek s tím, že nejvýhodnější jsou pro cestující roční časové jízdenky IDOL, které vycházejí na 27 korun a den a které platí po celém Libereckém kraji včetně autobusů a tramvají MHD.

KRATŠÍ DOBA

Zapojením rychlíků do systému IDOL se navíc cestujícím výrazně zkrátí doba cestování. Například mezi Libercem a Českou Lípou to znamená navíc 7 párů rychlíků, které jezdí v daném úseku o 20 minut rychleji. Podobně to je i při cestách z Liberce do Turnova, Železného Brodu, Semil a Staré Paky, kde se jízda zkrátí o 30 minut. „Například cestujícím, kteří jezdí ze Železného Brodu do Semil, jel dosud vlak v rámci IDOL po dvou hodinách. Teď budou moci využít vlak každou hodinu po celý den,“ upozorňuje Pieter.