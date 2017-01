Rychleji do Prahy? Pomohl by tunel nebo dvoje koleje

Liberecký kraj - Tunel nebo dvoje koleje? Jiná možnost, jak zrychlit vlakové spojení do Prahy, podle krajského náměstka pro dopravu Marka Pietera neexistuje.

Vlak. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petra Lejtnarová

BEZ PŘESTUPU

Obě varianty jsou drahé a časově náročné. Přesto se podle hejtmana Martina Půty podařilo dosáhnout alespoň nějakého zrychlení. V momentě, kdy vejdou v platnost jízdní řády 2018/19, by se cestující měli do Prahy dostat přímým rychlíkem, tedy bez přestupu. To by mohlo cestování zkrátit pod dvě a půl hodiny.

ZAJÍŽĎKA DO RYCHNOVA

Snahou Libereckého kraje je však dosáhnout spojení, které by bylo srovnatelné s autobusovým, tedy kolem šedesáti minut. Příprava projektu se však vleče už dlouhá léta a ani výhled do budoucna není zrovna optimistický. „Větší investice do tratě se plánují tak za pět až deset let," potvrdil náměstek. Podle něj by bylo nejlepší řešení, kdyby se postavil u Hodkovic tunel. „Odpadla by tím zajížďka do Rychnova, která momentálně způsobuje největší zpomalení, asi čtyřicet minut," objasnil Pieter.

Ministerstvo dopravy v současné době zpracovává studii, která by měla najít ekonomicky a technicky proveditelné řešení trati mezi Libercem a Prahou.

JEDNO PROCENTO

Jak už dříve upozornil jednatel krajské společnosti KORID LK Pavel Blažek, důvod, proč je Liberec na okraji zájmu ministerstva dopravy, sahá do doby, kdy vznikala mapa páteřních koridorů. Ty stojí ministerstvo nejvíce peněz.

Zatímco do železniční infrastruktury stát investuje podle mluvčí Libereckého kraje Markéty Dědkové 40 miliard ročně, do Libereckého kraje míří z této sumy pouze necelé jedno procento. „A to i přesto, že je kvalita železnic v našem kraji jedna z nejhorších," dodala Dědková. O něco lepší situace je na kratších tratích. Úspěšná rekonstrukce proběhla například v úseku mezi Libercem a Tanvaldem.

„Stejným způsobem chceme nyní pokračovat i na trati z České Lípy do Liberce tak, aby vlaky zvládaly cestu za necelou hodinu," podotkl náměstek. Zrychlení by se měli postupně dočkat např. i cestující mezi Železným Brodem a Tanvaldem. Podle Pietera to slíbili zástupci Správy železniční dopravní cesty na jednání minulý týden.

Zkrátit dobu strávenou ve vlaku by mohla i plánovaná rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Turnově. „Kvůli zastaralé technice se dnes do stanice sjíždějí vlaky postupně, což prodlužuje dobu cestování," doplnila Dědková.