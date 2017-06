Rybovkou chtějí získat koncertní síň

Liberec - Liberci chybí koncertní síň. Upozornit na to má i netradiční Rybovka.

Kostel sv. Máří MagdalényFoto: Deník/ Petr Šimr

Hej, mistře, vstaň bystře! Kdo by neznal začátek České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Dávat ale Rybovku v létě, natož s jinými slovy, to už se tradici vymyká. Poněkud recesistické vystoupení tzv. Pivní Rybovky chystá na zítřek parta hudebníků z Liberce. „Chceme upozornit na to, že v Liberci chybí kvalitní koncertní síň. Respektive, žádná tu není, což ztěžuje pořádání různých koncertů. Sál v domě kultury nebo v PKO není z pohledu akustiky příliš vyhovující," říká za pořadatele Jiří Bartoš Sturz.

DOBRÝ ZVUK

Ostatně i divadlo F.X.Šaldy se potýká se špatnou akustikou. Vše zpackala rekonstrukce divadla v 70. letech. „Například místo tapet, které odrážejí zvuk, se tam daly takové, které jej pohlcují," poznamenala ředitelka divadla Jarmila Levko. „Když chceme uspořádat kvalitní koncert, vždycky volíme kostel, kde je akustika lepší. Myslím, že Liberec, kde je spousta sborů a pořádá se tu řada zajímavých koncertů, by si pořádnou koncertní síň zasloužil," zmínil sbormistr Ještědu Marek Müller.

MÍSTO HOSPODY KOSTEL

Nespokojení zpěváci a hudebníci se proto rozhodli na neutěšenou situaci upozornit happeningem, který proběhne ve sklepních prostorách restaurace Šnyt.

„Záměrně jsme zvolili tohle místo. Chceme, aby se v koncertní sál přeměnil nevyužitý kostel Máří Magdaleny, abychom nemuseli hrát po hospodách," směje se Sturz. Proto i klasická Rybovka bude zpívána na slova tzv. Pivní Rybovky.

Kostel Máří Magdaleny se vyznačuje velmi kvalitní akustikou. Jenže už je roky zavřený, navíc s narušenou statikou. Už před lety proběhla v Liberci petice, aby se změnil na koncertní sál. Místo toho ho získala firma GEPO, která tam chtěla zřídit Centrum na využití geotermální energie. Záměr ale nevyšel, policie navíc v případu obvinila několik lidí ze zneužití dotací a přijímání úplatků. Dva roky od obvinění ale na soudní přelíčení stále nedošlo. Mezi obviněnými figuruje i hejtman Martin Půta, který ale vinu odmítá. Navíc se současným stavem kostela není rovněž spokojen. I proto nad happeningem Pivní Rybovky převzal záštitu. Koncert začíná v 18.30 hodin.