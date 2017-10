Ruská ruleta! K ní lze přirovnat bezpečnostní situaci na Husově ulici.

Liberec – Dopravní komise města bude dnes konečně řešit bezpečnostní situaci na Husově ulici v Liberci.

Konkrétně se bude zabývat žádostí rektora Technické univerzity v Liberce Zdeňka Kůse o instalaci semaforu při výjezdu z univerzitního kampusu ve Studentské ulici. Ta ústí na frekventovanou tepnu Husovy třídy, kudy denně míří do centra stovky aut z Lidových sadů i Harcova, několik autobusových linek a loni dopravu ještě zahustili řidiči z Jablonce, kteří uzavřenou silnici z Lukášova na Kunratickou objíždějí právě přes Harcov.

„Ta křižovatka je ruská ruleta, kdy můžete klidně zavřít oči a jet, protože nemáte šanci vidět auta, a už vůbec ne motorky a cyklisty. Už se tu jedna vážná dopravní nehoda stala a je jen otázkou času, kdy dojde k další,“ vysvětluje problém rektor vysoké školy.

S žádostí o řešení se před časem obrátil na příslušné úřady. Výsledek? „Z toho, že tam ten semafor stále není, můžete soudit,“ řekl před začátkem akademického roku.

O tom, zda se jeho přání splní, budou teprve v pondělí 9. října jednat odborníci na radnici. „Budeme se snažit společně nalézt řešení, které by vedlo k vyšší bezpečnosti,“ potvrdil dopravní specialista z krajského policejního ředitelství v Liberci Vlastimil Malý. I on vidí dopravu na Husově třídě jako problematickou. „A není to jen Studentská, jedná se o nejméně dvě další křižovatky,“ doplnil policista.

Pokud dnes dopravní inženýři a policie dojdou k nějakému závěru, neznamená to ještě, že tam semafor bude stát příští týden. Pokud by byla schválena i ta nejjednodušší a nejrychlejší varianta, tedy zákaz parkování u výjezdu, bude to trvat nejméně měsíc.

Doporučení odborníků totiž musí následně posvětit politici, protože jde o veřejné peníze. „Bohužel to, co by v soukromém sektoru bylo záležitostí týden, trvá u nás nejméně měsíc,“ konstatuje technický náměstek primátora Tomáš Kysela. Jako příklad uvádí bouřlivou diskuzi, kdy se na radnici jednalo, kde budou náhradní zastávky při letní výluce tramvají do Lidových sadů. Nevylučuje, že se bude hledat rychlé řešení v úpravě provozu, semafor by mohl být instalován později. Většinou jde ale o měsíce.

HRŮZA, TVRDÍ STAROUSEDLÍCI

Hustý provoz na Husově třídě kritizují i obyvatelé, zejména starousedlíci, kteří pamatují na idylické doby, kdy šňůry zaparkovaných aut lemovaly obě strany silnice pouze v době LVT. "Každý student dnes přijede do školy autem, to samé je u Husovky (ZŠ Husova), každé ráno je tam krize protože rodiče přivážejí každé dítě autem," kritizuje žena, která na Husově třídě bydlí přes 50 let.

Podle dopravního policisty Vlastimila Malého ale právě hustota provozu paradoxně přispívá k bezpečnosti. „Tím, že se silnice zúžila v obou směrech o parkovací pruhy, snižuje rychlost. A každé takové zpomalení zvyšuje bezpečnost," tvrdí policista. „Také si pamatuji dobu, kdy tu tolik aut neparkovalo, ale po ulici se jezdilo jak po dálnici," dodává.