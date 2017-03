Řidiči v Libereckém kraji budou stávkovat, podle kraje není důvod

Liberecký kraj - Řidiči autobusů v Libereckém kraji se chtějí připojit ke 24hodinové stávce, kterou na 6. dubna plánuje kvůli nízkým mzdám Odborový svaz dopravy (OSD). Potvrdili to zástupci odborů společností BusLine a ČSAD Liberec, které patří k největším v kraji.

Již v říjnu loňského roku oblékli řidiči na protest reflexní vestyFoto: Deník

V ČSAD Česká Lípa o tom zatím rozhodnuto není. Je příliš brzy, řekl tamní odborový předák Josef Zhorný. Liberecký kraj zatím od dopravců o stávce informace nemá, podle hejtmana Martina Půty (STAN) k tomu ale řidiči nemají důvod.

Odboráři kritizují přístup některých krajů k vládnímu nařízení o zvýšení nejnižší mzdy pro šoféry autobusů. Vláda stanovila minimální mzdu na 98,10 Kč za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Podle odborů dostali řidiči v některých krajích přidáno méně, než očekávali. Potvrdil i odborový předák z BusLinu Jiří Kuchynka.

"Je třeba té stávky využít, aby už jsme tu věc ohledně platů dorazili do konce," řekl. Liberecký kraj vyčlenil z rozpočtu na kompenzace zvýšených mezd pro dopravce 60 milionů korun. Zatím třem největším rozdělil 17 milionů. "Víc smlouvy a zákon o veřejných zakázkách přidat nedovolují," řekl náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj). Firmě BusLine stačí peníze jen do 15. března, ČSAD Liberec do poloviny června, dohodly se proto s krajem na ukončení smlouvy k 31. květnu a kraj teď s dopravci vyjednává smlouvy nové. "V tuto chvíli máme ale smlouvy s dopravci a pokud nevyjedou, uplatníme sankce," dodal Pieter.

"Liberecký kraj udělal co mohl. Pokud budou řidiči stávkovat, tak zvážím, jestli nezrušíme výběrové řízení, kterým se snažíme dostat ty peníze pro řidiče do ceny dopravního výkonu," řekl Půta. Pokud chtějí odboráři stávkovat ve chvíli, kdy kraj hledá cestu, jak pro ně další peníze zajistit, může to podle něj znamenat konec jednání. Stávka bude podle Půty zřejmě i tématem pátečního jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu. "Zkusím pozvat pana Pomajbíka (předseda OSD), aby nám sdělil, o co jde, moc tomu nerozumím," dodal Půta.