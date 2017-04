Rentgeny v Libereckém kraji nemá kdo obsluhovat

Liberecký kraj - Na jednu stranu skvělá příležitost, na druhou personální problém. Díky dotačnímu programu mají teď nemocnice jednu z posledních příležitostí, jak si pořídit drahé přístrojové vybavení za peníze z EU.

Řada žádostí přitom míří na CT přístroje, skiagrafy, rentgeny nebo magnetické rezonance. „To je všechno skvělá věc, nicméně s těmi přístroji musí v nemocnici umět někdo pracovat a odborníci v menších zařízeních často chybí," řekl generální ředitel Krajské nemocnice v Liberci Luděk Nečesaný. Právě na radiodiagnostice je problém velký.

PERSONÁLNÍ KRIZE

„V Turnově mají dobré laboranty, ale už ne perspektivní lékaře. Správně by tam měli mít na RTG tři doktory, ale fakticky je tam jeden, jeden a půl," zmínil lékařský ředitel Richard Lukáš.

„Rentgenové pracoviště v Turnově se pomalu rozpadá. Budeme muset nějak zajistit odečítání snímků a to, aby přístroje, které se teď do Turnova pořizovaly, byly efektivně medicínsky využity. Bohužel, předchozí ředitel nemocnice, který teď šéfuje v Jičíně, stáhl k sobě schopné doktory a my nejsme schopni finanční nabídku, kterou tam dostali, přebít," uvedl Nečesaný.

Daleko horší je prý ale situace v České Lípě, kde aktuálně odešla další lékařka. Personální problémy jsou na tamní radiodiagnostice ale dlouhodobé. Na oddělení panuje kvůli tomu omezený provoz. „V Liberci jsme teď personálně tak na hraně. Máme 11 plnohodnotných doktorů a 5 neatestovaných. Pomoci Turnovu asi ještě zvládneme, ale co bude s Českou Lípou, to nevím, tam je to opravdu extrémní," řekl primář radiodagnostického oddělení v Liberci Ladislav Endrych.

Podle něj sice zájem absolventů lékařských fakult o radiodiagnostiku je, chtějí se ale dostat na akreditovaná pracoviště, kde mohou získat požadované vzdělání, což v menších nemocnicích není možné. „Základní vzdělání lékaře, aby mohl pracovat s počítačovým tomografem, je 5 let," upozornil Endrych.

OHROŽENÁ REZONANCE

V České Lípě přitom plánují ze zmíněného dotačního programu magnetickou rezonanci, která v regionu chybí.

„Určitě je to pro pacienty dobrá zpráva, ale bojím se, že budou mít veliký problém ten přístroj spustit. Vše má být hotovo do konce roku 2018. V Liberci jsme na tom pracovali rok, už máme vysoutěženo a stejně máme obavu, abychom to stihli. V Lípě zatím nemají připraveno nic," varuje Nečesaný.