Ředitelem Severočeského muzea zůstává Jiří Křížek

Liberec – Jiří Křížek, dosavadní ředitel Severočeského muzea v Liberci byl potvrzen ve své funkci. V konkurzu, který kraj jako zřizovatel vyhlašuje pravidelně po uplynutí šestiletého funkčního období. Radní pro kulturu, Květa Vinklátová, to zaměstnancům oznámí právě dnes. Křížek byl podle Vinklátové nejlepší ze tří přihlášených uchazečů.

Ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.Foto: Deník

Podle Vinklátové neovlivnil volbu fakt, že muzeum připravuje rozsáhlou rekonstrukci, na jejž přípravě se Křížek podílel. "Kdyby byl někdo lepší, vybrali bychom jeho. Určitě to mělo váhu, ale nebyl to rozhodující argument," uvedla radní.

Samotná rekonstrukce by měla začít během příštího roku. Dokončena má být během dvou let. Mimo jiné změní stávající expozice, uvolní se také část prostor pro exponáty. Muzeum totiž bojuje s nedostatkem místa pro své rozsáhlé sbírky. Správa muzea se nastálo přestěhuje do vily na Masarykové třídě, která v minulosti sloužila potřebám školského úřadu.