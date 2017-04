Radnice opět poodhalí svá filmová tajemství

Liberec - Jak se dělá výbuch před radnicí? Kam chodil k lékaři Albert Einstein? Proč musel primátor šeptat? Na tyto a řadu dalších otázek dostanou odpovědi návštěvníci komentované prohlídky liberecké radnice, která je protáhne po místech, kde v posledních dvou letech vznikaly scény z filmů Génius, Milada nebo Tenkrát v ráji. My jsme se zúčastnili té první.

KLEMENT GOTTWALD NA LIBERECKÉ RADNICI. Nechvalně proslulého prezidenta hraje ve filmu Milada Jiří Vyorálek, který jej ztvárnil už v seriálu České století. Foto: Jan Král

Procházíme ztichlou radnicí a naší první zastávkou je místnost, kde se běžně konají zasedání zastupitelstva. „Asi neuhádnete, co se tady natáčelo za scény?“ ptá se naše průvodkyně Pavlína Kuchtová z liberecké filmové kanceláře. Pár nesmělců pípne odpovědi, ale všechny jsou špatně. „Tady se léčil u doktora ze své frustrace Albert Einstein,“ vypráví průvodkyně a zároveň vysvětluje, jak se strohá zasedačka proměnila v lékařskou ordinaci z minulého století. „Nejprve se vždy musí odstranit vše, co by prozradilo, o jakou místnost se jedná,“ naráží průvodkyně především na zdobně vyvedená L na zdech. „Tady použili dřevěné obložení, v druhém sále s ním ale nastal problém, takže mi nakonec kurýrem přivezli speciální tapetu, která se dá přemalovat,“ vysvětluje a nechává kolovat vzácný kousek. Je samozřejmostí, že po natáčení musí filmaři vše uvést zase do pořádku. Zásahy proto musí být citlivé a nic se nesmí poškodit. „Vždycky doufám, že přijede jedno auto a catering, ale vždycky je to cirkus,“ popisuje Pavlína Kuchtová. I když se snaží, aby natáčení probíhalo v klidu a nenarušovalo chod radnice, bez shovívavosti zdejších zaměstnanců by se filmování neobešlo. „Chodby jsou občas zaskládány vším možným, zaměstnanci se potácí v pološeru a kolegyně musí běhat po špičkách, aby neklapaly podpatky,“ líčí průvodkyně, podle které filmaři dokonce jednou zaťukali i na primátora, aby se trochu ztišil při jednání. „Odměnou jim pak je, že mohou sledovat oscarového herce, jak si v kostýmu brumlá repliky,“ upozorňuje Kuchtová na dosud největší projekt, který na liberecké radnici vznikal – televizní sérii Genius, kde hlavní roli slavného vědce hraje Geoffrey Rush.

To už jsme v zasedací místnosti v druhém patře, kde se natáčely například záběry pro český film o horolezci Joskovi Smítkovi Tenkrát v ráji. Pak už se přesouváme na balkón. „Benešák“ je totiž mezi filmaři také mimořádně oblíbený. Loni v létě jej například využila americká produkce seriálu Spark. „Ohlásili jej jako pohádku Walta Disneyho, tak jsem se těšila na princezny a zámky a místo toho jsem řešila výbuchy,“ usmívá se průvodkyně, kterou už filmaři se svými požadavky jen tak nezaskočí. I když výbuch okna podatelny byl tvrdý oříšek pro všechny. „Nakonec vyrobili repliku, a protože se jim to moc povedlo, vymysleli si ještě výbuch před radnicí,“ vypráví. Na ten si asi vzpomene i řada Liberečanů, kteří se pohybovali zrovna v centru. „Byla to obrovská šlupa, radnice se otřásla v základech,“ popisuje průvodkyně s tím, že se naštěstí jednalo o detonaci na bázi cukrové třetiny.

Naší další zastávkou je obřadní síň, kde před Vánoci přednesla svůj projev sama Milada Horáková. I zde samozřejmě museli filmaři provést spoustu úprav, počínaje tmavými návleky na sedačky, konče výměnou žárovek v historickém lustru. Očekávaným filmem Milada komentovaná prohlídka radnice končí. Jak ale průvodkyně slibuje, jistě nebyla poslední.