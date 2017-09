Radní schválili plán na revitalizaci liberecké přehrady. Potrvá dva roky

Liberec – O Lesním koupališti i liberecké přehradě se jen roky mluvilo. Zchátralé Lesní koupaliště v Lidových Sadech a přehrada v Harcově. V prvním případě se s pracemi hnulo pořádně. Lesní koupaliště vstává z mrtvých, poničená bazénová vana se vrací do původní podoby.

JAKO VE 30. LETECH

„Měla by vypadat tak, jako když se ve třicátých letech minulého století postavila. Snažíme se k opravě Lesního koupaliště přistupovat tak, jako kdyby šlo o technickou památku, i když jí ve skutečnosti není,“ uvedl technický specialista městských projektů Jan Lajksner. Oprava by tak měla být hotová do konce letošního roku. Už teď je i laickým okem vidět, jak se na koupališti nezahálí.

„Oprava vany je první částí revitalizace. Příští rok by se měl upravit vlastní areál koupaliště, aby návštěvníci měli zázemí i místo pro další rekreační vyžití. Ve třetí etapě se pak počítá i s úpravou takzvané Tiché cesty, která vede z konce zoologické zahrady právě k Lesnímu koupališti podél Jizerského potoka,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář.

PLÁN JE PŘIPRAVEN

S přehradou v Harcově už to je horší. Plánů na to, co všechno by tam mohlo a mělo být, je spousta. Většina z nich přitom vyšuměla do prázdna. Jestli tomu bude za dva roky jinak, je otázkou. V každém případě teď radní schválili plán revitalizace území kolem liberecké přehrady, který se má uskutečnit právě do roku 2019.

„První změny začaly už loni. Z pláže vedou do vody dvě nerezová schodiště, přibyla sportovní workoutová hřiště a dětské hřiště s pevnými herními prvky,“ zmínil Korytář. Opravuje se i promenádní cesta po pravém břehu přehrady. „Doufám, že to udělají pořádně. Po každém větším dešti se tam člověk nořil do bahna,“ komentuje Petr Mrázek z Králova Háje.

Podle vedení města dopadla dobře i zkušební uzavírka Zvolenské ulice během měsíce srpna. „Nechceme ulici trvale zavřít z důvodu, že bychom tam jen občas pořádali nějakou kulturní nebo sportovní akci. Smysl je v tom, aby se propojil areál přehrady s lesoparkem na Králově Háji a vznikla zde klidová zóna bez aut. V lesoparku budou vyměněny celodřevěné lavičky, ty instalované v minulosti jsou nepraktické a nepohodlné, navíc již začaly hnít,“ dodal Korytář. Příští léto by tak Zvolenská měla být uzavřená po celou dobu letní sezóny, aby to přineslo patřičný efekt.

MOLA I NOVÉ SKÁKADLO

Jedním z artefaktů, který dotváří kolorit liberecké přehrady, je i betonové molo naproti pláži, které slouží jako skákadlo. Kdysi z něj vedla do vody i klouzačka. „Skákadlo by mělo být také nové, teď už z něho místy trčí dráty, že je téměř nebezpečné. Mělo by mít podobu plovoucího mola,“ sdělila náměstkyně primátora Karolína Hrbková. Ta také před časem slibovala veřejnosti dřevěná mola u pláže a několik menších v zadní části přehrady a na protějším břehu, který dnes využívají hlavně rybáři. „Řešili jsme problém, jaká mola zvolit. Protože hladina vody v přehradě kolísá, nemohou tam být pevná mola, protože by pak mohla být hodně nad hladinou, ale už by to mělo být vyřešené,“ uvedla Hrbková.

Do dvou let se má také kulturnější podoby dočkat samotná pláž, opravit se mají i schody z Králova Háje do Zvolenské ulice. Proměnou mají projít rovněž parky v Blahoslavově a Pekárkově ulici. „Domlouváme s vlastníkem také odkup parku U Kláštera, který je dnes hodně zarostlý nálety a cesta je tam rozpadlá. Chceme ho upravit, aby lidé neměli strach přes něj k přehradě chodit,“ dodal Korytář s tím, že celkové náklady na vylepšení okolí přehrady činí zhruba 58 milionů korun.