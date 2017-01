Rada vybere nové vedení hotelovky a další krátké zprávy

Liberecký kraj - Rada vybere nové vedení hotelovky, sjíždět kopce na saních můžete také v Hejnicích, Člověk v tísni pomůže nově s oddlužením.

Turnov

Rada vybere nové vedení hotelovky

Radní Libereckého kraje by měli dnes vybrat nového ředitele či ředitelku Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově. Do konkurzu se podle dostupných informací přihlásili čtyři zájemci. Doporučení výběrové komise teď musí stvrdit Rada Libereckého kraje. Právě kraj je totiž zřizovatelem školy. Předchozí ředitelku Milenu Lednejovou kraj v srpnu 2016 odvolal, aby stabilizoval vyhrocenou situaci, která na škole panovala. Proti sobě tam stáli žáci a učitelé z hotelovky a zaměstnanci a žáci odborné školy. Hotelovka se kvůli tomu chtěla osamostatnit.

Turnov s novými razítky

Turistická razítka jsou v poslední době velmi žádaná. Organizace Turnovské památky se tak rozhodla vyjít sběratelům vstříc a vydala zbrusu novou kolekci zatím sedmi razítek s motivy radnice a turnovských kostelů. K dostání jsou v informačním centru. Časem by měly k razítkům přibýt další motivy.

Hejnice

Na saně do Hejnic

Za přírodní sáňkařskou dráhou už nemusíte jen do Smržovky. Město Hejnice ve spolupráci s Lesy ČR upravilo lesní cestu nad Ferdinandovem směrem pod svahy Ořešníku, kde je nyní možnost vyžití na saních nebo na bobech. Cesta měří 1,3 kilometru a najdete ji s nástupem z parkoviště před mostem přes Velký Štolpich nad firmou CUBE. Lesy ČR ale upozorňují, že cesta je k tomuto účelu použitelná pouze do doby, než se tam začne provádět těžba dřeva, což by mělo být v průběhu února.

Hodkovice nad Mohelkou

Dotace na čističku vod

Hodkovice získaly od Libereckého kraje dotaci ve výši 240 000 Kč na projektovou dokumentaci centrální kanalizace a čistírnu odpadních vod v Jílovém, díky které by měli lidé levnější stočné. Město teď musí sehnat nový pozemek pro čistírnu, původně vybraný zablokoval soud. Kromě toho musí vyřešit i přístupovou cestu k novému pozemku, část bude muset po dohodě se soukromými vlastníky vykoupit.

Frýdlant

Člověk v tísni pomůže nově s oddlužením

Dvě novinky nabízí nezisková organizace Člověk v tísni obyvatelům Frýdlantu od nového roku. První jsou terénní služby během celého týdne a druhou pak nová bezplatná dluhová poradna. Poradenství a pomoc při řešení obtížné situace přitom mohou využít jak obyvatelé města, tak i z okolí Frýdlantu. Terénní služba může pomoci při hledání bydlení či zaměstnání, nabízí pomoc při uplatnění práv a zájmů, doprovází na úřady a podobně. Podle terénní pracovnice Ivany Šedové funguje nově tato služba po celý týden a to zdarma buď v konzultační místnosti nebo v přirozeném prostředí klienta.

Zdarma je rovněž nově zřízená dluhová poradna. Službu může využít každý, kdo se ocitl v tíživé finanční situaci, nezvládá splácet své závazky, jeho dluhy jsou předmětem soudního nebo exekučního řízení nebo chce svou situaci řešit pomocí oddlužení. Odborné poradenství zahrnuje např. pomoc při komunikaci s exekutorským úřadem, sepsání návrhu na částečné nebo úplné zastavení exekuce, přepočítání exekučních srážek, kontrolu výše nákladů spojených s vymáháním, pomoc s podáním návrhu na oddlužení jednotlivce i manželů a další. Poradna funguje ve středu v sídle Člověka v tísni.