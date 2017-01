Pumptracková trať ve Vesci?

Liberec - Nadšenec chce areál ve Vesci obohatit o další atrakci pro všechny.

Jeden z okruhů dráhy se zvlněným povrchem (pumptrack). Ilustrační foto.Foto: Deník/Archiv

Nahoru, dolů, nahoru, dolů a to vše bez šlapání. Pumptracková trať je vlastně různě zvlněný okruh s klopenými zatáčkami a boulemi, které se jezdec snaží projet tak, aby se nemusel nijak odrážet. „Na tyto dráhy můžete vyrazit s jakýmkoliv typem kol, zvládnete to ale i na koloběžce, kolečkových bruslích, longboardu, skateboardu, dokonce i lyžaři na kolečkových lyžích," říká Jiří Špecián z Liberce. Právě on s myšlenkou na zážitkovou trať ve Vesci přišel. Svůj nápad nastínil i na nedávném veřejném projednávání o budoucnosti sportovního areálu ve Vesci.

„Je to záležitost, která je pro všechny věkové kategorie, od malých dětí až po důchodce. Je to přesně to, co Vesci chybí. Taková zlatá střední cesta. Když sem přijede maminka s dvěma dětmi, jednoho teprve učí na kole a druhému už je deset a touží po troše adrenalinu, tak pumptrack je pro to jako dělaný," popisuje Špecián.

DRAHÁ ZÁBAVA

Svůj nápad už liberecký výrobce longboardů projednal jak s vedením sportovního areálu Vesec, tak i na radnici, kde se zajímal o možnost dotací. Zřízení asfaltové pumptrackové tratě totiž není levnou záležitostí.

„V průměru stojí metr na metr 5 000 Kč, včetně terénních prací, odvodnění apod. Podle náročnosti a délky se pak tratě pohybují od jednoho do čtyř milionů," upřesňuje Špecián.

Vedení areálu proti pumptracku nic nemá, vše by ale bylo odvislé právě na získání peněz. Trať by uvítal i spolek Fitkids, který ve Vesci pořádá sportovní aktivity pro děti. „Je to perfektní nápad, s podobným projektem už jsme přišli před dvěma lety, dokonce jsme měli i investora, ale pak z toho z mnoha důvodů sešlo. Kdyby to vyšlo teď, určitě by to bylo něco, co do Vesce přiláká další lidi," řekl ředitel Fitkids Tomáš Sova.

Jako vhodné místo se pro trať jeví plac vedle hlavní budovy nebo na začátku u parkoviště, popřípadě u spodní běžecké tratě.