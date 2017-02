Ptačí chřipka se objevila v Liberci

Liberec - V Libereckém kraji veterináři potvrdili druhé ohnisko ptačí chřipky. Jde o drobnochov drůbeže s deseti kusy na okraji Liberce, v lokalitě Hanychova, řekl ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

Ptačí chřipka. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Šest kusů bylo posláno na vyšetření, čtyři by se tam měly ještě nacházet. Dnes se znovu prověří, jaká je situace, jaký je stav a v pondělí přistoupíme k likvidaci," uvedl Šebesta. V pondělí se také okolo ohniska vytyčí ochranné a dozorové pásmo, kde platí zpřísněný veterinární dozor.

V krajském městě je nejstarší zoologická zahrada v zemi, která má jednu z nejbohatších kolekcí dravých ptáků v Evropě. Nachází se na opačném konci města, než je nové ohnisko. Podle Šebesty zatím není jisté, zda se jí ochranná opatření dotknou. "V rámci kraje máme možnost udělit určité výjimky. Bude se detailně zvažovat, co bude větší negativum, tedy zda se udělí nebo neudělí výjimka," uvedl. Vzhledem k tomu, že se nákaza objevila u drobného chovu, který se dá snadno zlikvidovat, nepředpokládá ale, že by se nějaké výraznější omezení mělo zoo týkat. "Zatím to je ale předčasné říkat, vyhodnotíme to v pondělí," dodal.

Ředitel zoo David Nejedlo už dříve uvedl, že se na případný výskyt ptačí chřipky preventivně připravují. "To znamená, že máme připravený plán, abychom ptáky, kteří jsou citliví na ptačí chřipku, měli možnost uklidit do uzavřených prostor," uvedl. To ale podle něj není možné u všech druhů, zejména jde o dravce. "Tam, kde to nejde, máme připravenou variantu zabezpečení voliér. Museli bychom je dodatečně zasíťovat, aby do nich nemohli vlétnout volně žijící ptáci," dodal. Opatření by ale mohla ohrozit současnou sezonu hnízdění.

Zhruba před měsícem veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí první ohnisko ptačí chřipky. Bylo na jižní Moravě, během několika dnů se tam objevila další. Od té doby vybili kolem 37.000 ptáků, nemoc je na většině území státu. V Libereckém kraji byl dosud potvrzený jediný výskyt ptačí chřipky. Minulý týden veterináři museli usmrtit 57 opeřenců v malochově v Turnově na Semilsku. Ohnisek v celém Česku bylo potvrzeno zatím 20, většina jich byla na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách.