Psychiatrii čekají velké změny: Nové stacionáře, poradny i terénní péče

Liberec - Už žádné vícelůžkové pokoje bez sociálního zařízení a zbytečné zavírání pacientů v nemocnici. Psychiatrickou péči v Krajské nemocnici v Liberci čeká velká logistická operace.

Krajská nemocnice v Liberci. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Šimr

Bude se stěhovat, dočasně přesouvat a modernizovat. Pacienti se dočkají nových prostor i nových služeb. „Pět let jsme čekali, než ministerstvo vypíše slibovaný program na zlepšení psychiatrické péče v ČR. Teď jsme konečně získali peníze na rekonstrukci stávajícího objektu psychiatrie. Dům pochází z roku 1895 a neodpovídá našim potřebám. Zároveň na bývalém plicním oddělení vznikne Centrum duševního zdraví, kde bude denní stacionář, všeobecná ambulance a dvě specializované poradny. Jedna pro poruchy nálad a druhá pro psychotické poruchy. To bude úplně nová věc, která tu dosud nebyla," uvedl primář oddělení psychiatrie Jaromír Hons.

Liberecká nemocnice poskytuje psychiatrickou péči jako jediná v kraji, přičemž její spádová oblast je mnohem širší. I z toho důvodu musí rekonstrukce probíhat za plného provozu. „Začneme opravou budovy bývalého plicního na Husově ulici, kde vznikne Centrum duševního zdraví. Uzavřená příjmová stanice se pak dočasně přesune do budovy Kožního oddělení a po rekonstrukci se lůžková i ambulantní část vrátí zpět do areálu nemocnice," popsal lékařský ředitel nemocnice Richard Lukáš.

Psychiatrie KNL Psychiatrické oddělení provede ročně přes 4,5 tisíc ambulantních výkonů a hospitalizuje průměrně 600 pacientů. Průměrná doba hospitalizace je 17,5 dne, přibývá ale krátkodobějších hospitalizací na 5 7 dní. Jde převážně o pacienty s adaptačními problémy (úzkosti, deprese, sebevražedné sklony). V rámci projektu za 148 milionů se zvýší počet lůžek z 51 na 58, i tak ale kapacita nebude dostatečná. Rozšíří se ale služby v rámci ambulantní péče.

ZA PACIENTEM AŽ DOMŮ

Nepůjde však pouze o zlepšení zázemí. Hlavním smyslem celého projektu je slovy ředitele nemocnice Luďka Nečesaného „polidštění" péče o psychiatrické pacienty. „Chceme být pacientům blíž. Je lepší, aby pacient docházel na léčení ambulantně nebo my za ním vyjeli v rámci terénní péče, než aby by hospitalizovaný v léčebně. Když může být pacient ve svém domácím prostředí, je to vždycky lepší," řekl primář Hons s tím, že nemocnice počítá i s dalším náborem lékařů a psychologů.

„Naštěstí nemáme problém s tím, že by byl psychologů nedostatek. Máme akreditaci na vzdělávání psychologů, hlásí se nám jich hodně, takže z toho strach nemám," dodal Hons.

PORUCH PŘIBÝVÁ

O potřebě lepší dostupnosti péče svědčí i fakt, že přibývá poruch přizpůsobení, kdy lidé nezvládají stále se zvyšující stres a tlak okolí, množí se poruchy nálad a různé psychotické poruchy vlivem užívání psychotropních látek. „Tím, jak se zlepšila diagnostika, tak se odkrývají i různé poruchy, které se dříve neodhalily," řekl Hons.

Do psychiatrické péče jsou zapojeny i další organizace, například FOCUS, který má i terénní službu. „Bohužel, je tu velký problém s jejich financováním. Pojišťovny jim totiž budou proplácet služby jen po dobu udržitelnosti projektu, co bude potom, to nikdo zatím neví," upozornil ředitel KNL Luděk Nečesaný.