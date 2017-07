První čtenáři Deníku už bojují o dovolenou v Itálii

Severní Čechy - Celý týden se můžete válet u moře v italském letovisku Lido Adriano zdarma s polopenzí i dopravou. Stačí jediné, zúčastnit se soutěže Deník na dovolené a vyhrát.

Karel a Monika Bečvaříkovi vzali Deník na Radhošť. Poslali dvě fotky, které pojmenovali Ústecký deník pro Cyrila a Metoděje až do ruky.Foto: Karel Bečvařík

Co pro to musíte udělat?

Vyfotit naše noviny (kterýkoliv ze severočeských Deníků na dovolené). Vaší kreativitě se meze nekladou. Můžete poslat fotografii Deníku u vás na houpačce na chatě v Českém ráji nebo fotku z karibské pláže. Vaši nápaditost následně ocení čtenáři Deníku, protože všechny zaslané fotografie budeme postupně zveřejňovat v pátečním vydání a na webu. Když k fotografii přidáte do popisku nějakou zajímavost, určitě to může pomoci k výhře.

Hlavní cena je jasná: pobyt pro dvě osoby u moře v Lidu Adrianu (19. do 27. srpna) od cestovní kanceláře IveRia-Travel. Druhý se může těšit na víkendový pobyt v luxusním čtyřhvězdičkovém Hotelu Větruše v Ústí. Třetí si zdarma vyrazí na dvě hodiny do vířivky a sauny s poukazem do restaurace v hodnotě 500 korun.

JAK SE ZÚČASTNIT?

Na dovolena.sever@denik.cz posílejte do 26. července své fotografie, na kterých bude zachycen Deník na dovolené. Do předmětu dejte Deník na dovolené a napište krátký popisek (kdo je na snímku, kde byl pořízen a kontakt na vás).