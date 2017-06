Pro návštěvníky Jablonce a Liberce vyšla nová mapa Direction

Jablonec n. N., Liberec - Na světě je třetí díl unikátní mapy Directon. Mapuje místa zajímavá pro dospělé návštěvníky – turisty. Která místa to jsou, o tom jste rozhodli možná i vy.

Každý, kdo cestuje, ví, že lepší než rada z oficiálního průvodce je dobrý tip od místních obyvatel. A právě to je smyslem série map Direction – zprostředkovat turistům osobní zkušenosti a zážitky nebo jim pomoci objevit místa, o kterých se nikde ani nepíše.

Na vydání mapy se podílí Městské informační centrum Liberec, Jablonecké kulturní a informační centrum a Technická univerzita v Liberci. Jde v pořadí již o třetí produkt ze série Direction. „Jako první vyšla mapa zaměřená na mladé lidi – studenty a teenagery. Druhý a velmi úspěšný díl je určený rodinám s dětmi. Teď je na řadě další kategorie návštěvníků – lidí v aktivním věku, kteří u nás chtějí najít jak odpočinek, tak zábavu a ponaučení. Nebojí se nových zkušeností, někteří chtějí sportovat, vidět muzeum či galerii nebo zajímavá místa – ať již přírodní, kulturní, architektonická nebo industriální. Zajímají se o regionální produkty, stejně jako o jedinečnost a neopakovatelnou atmosféru našeho regionu,“ říká Jiří Šmída, kartograf a proděkan Technické univerzity v Liberci. „Pro nás jako tvůrce třetí řady mapy Direction bylo těžké pojmenovat cílovou skupinu. Původně měla mapa nést název – pro návštěvníky v aktivním věku. Je těžké blíže specifikovat, kdo je a není v aktivním věku. Dnes jsou lidé aktivní i v 70 letech… Naopak mnozí čtyřicátníci již nemají o nic zájem. Takže zvídavý může být téměř kdokoliv bez rozdílu výše věku,“ míní Šmída.

Mapa Direction, jak anglický výraz napovídá, nabízí směr, kam vyrazit. Informací je v dnešní době hodně, možná až příliš. Někdy je těžké se v krátké době zorientovat a vybrat to nejlepší. “Právě specializace mapy na určitou skupinu návštěvníků je její předností. Navíc tipy jsou autentické a o obsahu map rozhodují sami obyvatelé, kteří doporučují našim hostům místa a akce hodné jejich pozornosti. V tom je mapa výjimečná,” upozorňuje David Pastva z odboru cestovního ruchu libereckého magistrátu.

Jak využít čas, kam zajít

„Představte si, že vás na ulici zastaví muž či žena a poprosí o radu, kam se mohou jít podívat ve dvou hodinách jejich volného času. Kam je pošlete? Kam by se rozhodně měli podívat, kde by se měli projít a kde si ráno zaběhat na čerstvém vzduchu?“ To vše a mnoho dalších tipů je zpracováno v novém vydání mapy Direction pro zvídavé návštěvníky.

„Jen málokterá města se mohou pochlubit společnými projekty. V případě Jablonce a Liberce šla pomyslná rivalita stranou a již potřetí v řadě vznikla skvělá mapa zajímavých míst našeho souměstí,“ dodává Petr Vobořil ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra. „Unikátní z turistického hlediska je i blízkost měst Liberec a Jablonec. Tramvajová linka číslo 11, která obě města spojuje, je pro mnohé cestovatele kultovní. Navíc každé z měst má jiný charakter, nabízí jiné vyžití a tím se navzájem doplňují,“ dodává Petr Vobořil.

Třetí díl mapy je zdarma k dostání ve dvou jazykových mutacích – v češtině a angličtině v informačních centrech obou měst.

Radana Schaeferová