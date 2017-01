Pro kamiony se v úterý od 08:00 uzavře silnice do Polska přes Harrachov

Liberec - Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů bude od úterních 08:00 uzavřený úsek silnice 10 od Tanvaldu do Harrachova na Semilsku a dále k hraničnímu přechodu do Polska. Důvodem je očekávané další sněžení. Uvedl to v pondělí večer Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost.

"Meteorologové čekají, že by mohlo napadnout až 25 centimetrů sněhu," dodal Šén. Zhruba šestnáctikilometrový úsek silnice bude pro kamionovou dopravu uzavřený do odvolání. Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jeden uvízlý kamion v kopci. ZAVŘOU MOŽNÁ I ALBRECHTICKÝ KOPEC Šén nevyloučil, že v úterý bude pro nákladní dopravu uzavřená i další cesta do Polska, jde o silnici 13 přes Albrechtický kopec, Frýdlant a Habartice na Liberecku. "O jejím případném uzavření se rozhodne podle aktuální situace," dodal Šén. Řidiči kamionů jako objízdnou trasu mohou využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35. V Libereckém kraji začalo sněžit v pondělí ráno. Silničáři kvůli tomu před polednem uzavřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu na Liberecku. Komunikace se tam nesolí a při sněžení ve stoupání často nákladní auta uvíznou a cestu zablokují. Sněžení nebo smíšené přeháňky se vyskytují v celém kraji, i na hlavních tazích leží zbytky rozbředlého sněhu, a motoristé by proto měli být velmi opatrní. Nejvíc by mělo podle meteorologů sněžit v noci na horách. V dalších dnech má sněžení pokračovat, v úterý odpoledne se navíc má přidat i vítr, který bude komplikovat údržbu komunikací a vytvářet sněhové jazyky a závěje.

