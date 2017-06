Přehrada bude v srpnu možná bez aut

Liberec – Jen pěší a cyklisté by se měli v srpnu dostat do ulice Zvolenské podél liberecké přehrady. Radní totiž schválili žádost o její uzavírku od hráze k začátku přehrady. Není to ale z důvodu opravy silnice, ale na přání lidí, říká vedení města.

Harcovská přehrada v Liberci.Foto: Deník/Petr Šimr

„Na veřejném projednávání o úpravě okolí přehrady vznesli občané požadavek na uzavření Zvolenské alespoň po dobu letních prázdnin. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a hlavně k rozšíření možnosti rekreace a sportovního vyžití. Přehrada se tak propojí s lesoparkem na Králově Háji,“ vysvětluje náměstek primátora Jan Korytář.



„To je dobře, voláme po tom už několik let. To místo má ohromný potenciál pro rekreaci, projíždějící auta tam jenom rušila, navíc tam ani není chodník, takže pro chodce to nebylo zrovna ideální,“ řekla návštěvnice přehrady Jana Richterová.

MOC UZAVÍREK

Ozývají se ale i hlasy proti. „Přijde mi, že za chvíli už nebude možné jezdit po Liberci nikudy. Teď, když je zavřená silnice do Jablonce přes Kunratice, tak jezdí lidi přes Harcov a Lukášov. Zvolenská byla taková zkratka, aby se nemuselo přes zahuštěnou Husovku,“ namítá řidič Pavel Krámský.



I vedení města si je ale vědomé toho, že zavření Zvolenské může vyvolat diskuzi.



„Nebude lehlé tento záměr prosadit, čekají nás ještě jednání s odborem dopravy a policií, které to musí posvětit. Chápu, že právě s ohledem na zavřenou silnici na Jablonec nemusí nás záměr letos vyjít, ale věřím, že pokud bude vůle, najde se i cesta,“ okomentoval Korytář.



Pokud policie a odbor dopravy zkušební měsíční uzavírku schválí, bude město řešit, jak se Zvolenskou dál. „Buď by se zavírala každoročně na léto nebo můžeme podstoupit složitější proces jejího trvalého vyjmutí z dopravní sítě,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. To ale bude město řešit až po vyhodnocení případné letošní uzavírky.