Předsednictvo Hnutí ANO zrušilo organizace v Liberci a Frýdlantu

Liberec - Předsednictvo hnutí ANO zrušilo včera místní organizace v Liberci a Frýdlantu. Důvodem je dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělují organizaci v Liberci.

Tibor Batthyány (hnutí ANO).Foto: ČTK

Šok. Lepší slovo pro rozhodnutí předsednictva z Prahy asi pro dnes už bývalé členy ANO v Liberci a Frýdlantu není. „Vůbec o tom nevím, nic takového jsem nečekal," reagoval bezprostředně primátor Liberce Tibor Batthyány. „Neměli ani trochu slušnosti, aby nás pozvali a vyslechli si nás," přidal se i předseda oblasti Liberec a zároveň zastupitel ve Frýdlantu Marek Sekáč. Podle místopředsedy Hnutí ANO Jaroslava Faltýnka je důvodem dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělují organizaci v Liberci.

„Vypadalo to, jako by si své buňky zprivatizovali. Noví členové se skoro nenabírali," řekl Faltýnek. Iniciátorkou zrušení měla být jablonecká poslankyně Jana Pastuchová. Ta to ale popírá. „Nic jsem neiniciovala, na předsednictvo mě pozvali jako krajskou místopředsedkyni, jen jsem odpovídala na dotazy, jak to v Liberci a Frýdlantu funguje," řekla.

BOJ O MOC?

„Vnímám to jako podpásovku a mrzí mě, že kvůli mému jménu to teď odnesli lidé ve Frýdlantu, kteří nic neudělali. Já jsem se vždycky snažil být loajální ke straně, ale asi to někomu bylo málo. Tohle je politický boj, blíží se krajský sněm a parlamentní volby. Vůbec nechápu vyjádření, že jsme si tu něco privatizovali," uvedl Sekáč. Jako předvolební boj to vnímá i náměstek primátora Liberce Tomáš Kysela. „Myslím, že je to příprava na předvolební bitvu ze strany paní Pastuchové a já se s ním neztotožňuji. A chci všechny ujistit, že já ani pan primátor jsme žádné ambice jít do parlamentu neměli," řekl.

Pastuchová přitom odmítá, že za vším stojí vyřizování si účtů s Tiborem Batthyánym. Podle ní liberecké ANO nefunguje už dlouhodobě. To ale Batthyány popírá. „Jediný, s kým jsme měli spory, a to dlouhodobě, byla paní poslankyně Pastuchová," řekl pro ČTK. Pastuchová tak chce na příští týden svolat mimořádné krajské předsednictvo, kde by si o členství mohli znovu požádat lidé, kteří o něj teď přišli.

„Já jsem tady ANO zakládal, dal jsem tomu vše. Co si teď voliči pomyslí? Vypadá to, jako bychom tu dělali nějaké hrůzy, ale to není pravda," řekl Marek Sekáč s tím, že mandát frýdlantského zastupitele si asi zatím ponechá. Stejně tak chce na liberecké radnici zůstat i Kysela s Batthyánym. „Máme tu spoustu rozdělaných úkolů, nebudeme od nich utíkat," řekl Kysela. Post zastupitele v Liberci ale chtěla už před zrušením organizace opustit Radka Kotasová Loučková.

JAK DÁL S KOALICÍ?

Libereckému ANO jakoby se vracel nečekaný úder za odvolání náměstkyně Karolíny Hrbkové ze Změny minulý týden. „Buď proběhne u ANO nějaká sebereflexe a pak můžeme za určitých podmínek dál pokračovat v koalici. Pro nás je v každém případě důležité, abychom mohli na městě prosazovat náš program," okomentoval lídr Změny Jan Korytář.

Primátor Liberce znovu o členství v hnutí ANO usilovat nebude

Liberec - Primátor Liberce Tibor Batthyány nebude usilovat o obnovu členství v hnutí ANO. Přišel o něj v úterý v důsledku zrušení místních organizací hnutí v Liberci a Frýdlantu. Primátor se zároveň nedomnívá, že by tento krok měl mít nějaký vliv na složení radniční koalice v Liberci.

"Tam se nic nemění. Akorát devět zastupitelů, co byli za ANO, je teď bez politické příslušnosti," řekl Batthyány. Nepředpokládá ani, že by to mělo ohrozit jeho pozici primátora. "V zastupitelstvu sedí 39 svéprávných lidí. Pokud budou mít potřebu něco měnit, tak mají možnost mě odvolat nebo to navrhnout. Nechce se mi ale věřit, že by to někdo udělal a říkal tím, že děkuje Andreji Babišovi, že to vyřešil," řekl.

Koalici v Liberci vytvořilo ANO se Změnou pro Liberec. "Zrušení organizace je záležitostí ANO, to nechci komentovat, ale možná by to mohlo vést k určité sebereflexi u našeho koaličního partnera," řekl Změny Jan Korytář. Rozpad koalice totiž hrozí kvůli jinému kroku primátora, který s pomocí opozice prosadil před týdnem odvolání náměstkyně pro územní plánování Karolíny Hrbkové (Změna pro Liberec). Podle Korytáře tím byla porušena koaliční dohoda. "Pokud má koalice fungovat dál, bude potřeba udělat během ledna novou dohodu s novými parametry a garancemi ze strany koaličního partnera," dodal.

Předsednictvo hnutí ANO zrušilo místní organizace na Liberecku v úterý. Jako důvod uvedlo dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělují organizaci v Liberci. Podle poslankyně Jany Pastuchové pověřené řízením krajské organizace ANO nešlo situaci řešit jinak. "Opravdu se tam dlouhodobě řešily spory a neschopnost komunikace uvnitř těchto místních organizací," konstatovala. Neshody byly podle ní od května. "Odráželo se to i navenek a nedělalo dobrou vizitku hnutí. Několikrát jsme to řešili, ale nešlo to."

Batthyány si není vědom toho, že by uvnitř liberecké organizace byly nějaké neshody. "Jediný, s kým jsme měli spory, a to dlouhodobě, byla paní poslankyně Pastuchová," řekl. Primátorovi se nelíbí, jakým způsobem vede Pastuchová krajskou organizaci ANO. "Nechci pouštět drby, ale takto se organizace neřídí," řekl. Za vtipné považuje, že v pátek ho spolustraníci upozornili, že by měl zaplatit "nepovinný" dar 25.000 korun. Peníze na účet ANO už poslal. Členství v hnutí ale primátor neobnoví, nabídky dostal už z jiných stran. "Rozhodně se tím teď nechci zabývat, stranický život mi chybět nebude," dodal.

ANO chce místní organizace na Liberecku obnovit co nejrychleji. Podle Pastuchové se kvůli tomu sejde příští týden krajský výbor. O členství mohou požádat i lidé, kteří o něj přišli. "V liberecké organizaci byli i členové, kteří pracují velmi dobře," řekla. Konkrétně k primátorovi se vyjádřit nechtěla. "Chci to nejprve řešit s krajským předsednictvem," dodala.