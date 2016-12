Přechod do Polska pro nákláďáky uzavřeli

Jizerské hory - Bude to velká sláva, ještě větší než obvykle. Jizerská 50 totiž příští rok slaví kulatiny, rovných 50 let od prvního závodu. U legendárního sportovního podniku přitom můžete být i jinak. Kdo si netroufá do závodního pole a nechce se mu přitom jen tak přihlížet mezi diváky, může se zapojit do dobrovolnického programu.