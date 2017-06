Prasečí mor může zvednout ceny

Liberecký kraj - Cena vepřového se může zvýšit. A to i bez ohledu na to, zda se nákaza dostane až k nám.

Chov prasat - vepřové maso. ilustrační fotografie.Foto: Deník/Karel Pech

Nebezpečná forma prasečího moru už byla zaznamenána na jižní Moravě. Podle veterinářů může jít o měsíce, ne-li týdny, aby se nákaza rozšířila do dalších krajů. Veterináři už kvůli tomu vyhlásili přísná bezpečnostní opatření. Bojí se, aby se nákaza nepřenesla od divokých prasat do velkochovů, ale i k drobným chovatelům. „Lidé by měli hlásit jakýkoliv nález mrtvého divočáka okamžitě na krizovou linku 720 995 207," upozornila Martina Grofová z Krajské veterinární správy v Liberci. Nákaza se dá podle ní přenést z lesa i na gumách aut nebo podrážkách bot.

Podle Josefa Rákosníka, mysliveckého hospodáře pro oblasti Kateřinky a Machnín však není příliš pravděpodobné, že by lidé běžně nemocná zvířata nacházeli. „Takové zvíře zaleze někde do houští," upozornil. Spíš než na přemnožené divočáky ale může mít možná nákaza nepříjemný dopad na na cenu masa," míní Rákosník. „Pokud se v Česku zvedne cena vepřového, určitě to nebude prasečí mor," oponuje Anton Herman, ředitel Agrární komory v České Lípě. Ta se podle něj už dávno neurčuje u nás.

„Chovy prasat jsme si zdecimovali sami. ČR už dávno není sobě- stačná, padesát procent spotřeby dovážíme," konstatoval. Pokud se podle něj cena vepřového zvedne, pak to bude spíš obchodní politikou. Řetězce se podle něj mohou vymlouvat na zdecimované chovy v Polsku, odkud se k nám dováží nejvíc vepřového masa. Tam se už nákaza dostala přes Pobaltské republiky z Ruska. Na území kraje je chováno 21 171 kusů kusů, v celé ČR zhruba milion a půl. Liberecký kraj se na celkové produkci podílí 1,3 procenty, což je po Karlovarském kraji nejméně v zemi.