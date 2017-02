Práci v kraji hledá přes 16 tisíc lidí. Pomoci mohou stáže

Liberecký kraj - Nezaměstnanost v kraji stoupla v lednu o desetinu procenta na 5,3 %. V evidenci úřadu práce je teď 16.387 lidí. I tak je na historicky nejnižších číslech. Například loni v lednu dosahovala 6,5 procenta a lidí bez práce bylo téměř dvacet tisíc.

Úřad práce, nezaměstnaní. Ilustrační snímekFoto: Miroslav Kucei

Důvody k lednovému nárůstu jsou podle generální ředitelky Úřadu práce, Kateřiny Sadílkové, totožné. „V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Došlo k postupnému útlumu sezonních prací, hlavně ve stavebnictví a v zemědělství. Přicházeli i lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání," uvedla Sadílková.

ZÍSKAT PRAXI

Skupinám, o které je mezi zaměstnavateli nejnižší zájem, tedy o absolventy škol bez praxe, matky po mateřské dovolené či starší lidi, pomáhá k uplatnění řada evropských projektů. Problém je, že se o nich příliš neví. „Jedním z nich je například projekt Vzdělávání praxí, do kterého se mohou hlásit uchazeči o zaměstnání, rodiče na nebo po rodičovské dovolené, lidé ve věku nad 50 let nebo mladiství," potvrdila manažerka projektu Stanislava Karásková.

Hlásit se do něj mohou jak firmy, tak samotní uchazeči. Stáž trvá od jednoho měsíce do půl roku a na rozdíl od rekvalifikačních kurzů je bezplatná. Lidé tu mohou získat zkušenosti z celé škály oborů, od administrativy přes cestovní ruch, IT technologie či reklamu. Více informací zjistí zájemci na www.vzdelavanipraxi.cz a facebook.com/vzdelavanipraxi.

Na 140 typových pozic pro získání zkušeností pak nabízejí také stáže v projektu Cesta pro mladé, určená studentům posledních ročníků SŠ a VŠ.