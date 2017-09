Práce řidičů? Krev, pot a slzy, říká odborový předák Kuchynka

Liberecký kraj – Přesto jsou mezi nimi „srdcaři“ dodává. Práce od nevidím do nevidím, v zimě ve velmi špatných podmínkách hlavně na podhorských silnicích, nezřídka ale i v centru měst.

MHD v Liberci. Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Šimr

Jako každá práce s lidmi navíc psychicky náročná, umocněná odpovědností za lidské životy. To je denní chleba řidičů autobusů. Staří odcházejí do důchodu a nových je kritický nedostatek. I přesto se za volanty autobusů objevují nové tváře.

„Nástupy tu jsou, ale nových lidí je tak málo, že nevyváží potřeby. Navíc je tu stále sezóna zájezdů, řidiče přetahují komerční firmy, takže do pěti let vznikne obrovská personální krize,“ varuje předseda odborových svazů společnosti BusLine, Jiří Kuchynka. Podle mluvčí společnosti Nikol Bradíkové jich aktuálně schází asi stovka. „Nových řidičů letos nastoupilo zhruba 70,“ upřesnila Bradíková.

Některé zláká jistota zaměstnání a plat, který se pohybuje kolem 120 až 130 korun za hodinu a s příplatky za přesčasy a obtížnost trasy může dosáhnout až na hranici 35 tisíc. Jako každý líc má i tahle svůj rub v podobě vstávání ve tři, ve čtyři ráno, směny dlouho do večera, svátky, víkendy.

„Já bych řekl, že ti, co se rozhodnou k nám za stávajících podmínek nastoupit, jsou velcí fandové, velcí srdcaři. Dopravní firmy nabízejí jen krev, pot a slzy. Většinou jde o lidi, které tahle práce lákala třeba od dětství a teď mají šanci to jít dělat,“ popsal Kuchynka. Podle něj k tomu může přispět fakt, že dopravní firmy platí řidičské oprávnění. To potvrdila i Nikol Bradíková. „Zájemci o práci řidiče autobusu nemusí mít řidičské oprávnění skupiny D, naše společnost jim zajistí rekvalifikaci na základě kvalifikační dohody,“ upřesnila tisková mluvčí.

To je ale podle Kuchynky stále málo. „Aby bylo možné získat víc mladých lidí, bylo by nutné hodně přidat, protože nejde o nijak atraktivní práci,“ říká.

„I k nám se hlásí řada lidí, ale často je odradí už vstupní zdravotní a psychologické testy, které jsou velmi tvrdé. To není jako když jdete pracovat do výroby, práce je psychicky velmi náročná. Není to jen o tom kroutit volantem,“ doplnila jeho slova mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Martina Poršová.

Stejně jako šéf odborů je i ona přesvědčena, že tak náročnou práci dělají lidé, pro které je to víc než zaměstnání. „Třeba zrovna tenhle týden se k nám hlásil mladý muž z Prahy. Nejenže zvládl na výbornou náročné vstupní testy, ale dokonce znal k velkému překvapení i zdejší trasy. „Jenže takový je bohužel jeden z deseti uchazečů,“ dodává Poršová.