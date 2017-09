Pozor! O víkendu se částečně uzavře liberecký tunel

Liberec – Kontrola a případná údržba libereckého tunelu o nadcházejícím víkendu všechny řidiče.

Liberecký tunel. Ilustrační foto.Foto: Deník

Podle zákona musí takovou kontrolou projít tunel každé čtyři roky. Uzavřen bude vždy pouze jeden z tubusů a obousměrný provoz bude sveden do toho druhého. Komplikace potrvají od 22. září 20 hodin do 25. září 3 hodin ráno. Od 22. 9. večer až do půlnoci 23. 9. bude úplně uzavřen tubus ve směru na Turnov, od půlnoci 24. 9. až do třetí hodiny ranní 25. 9. bude uzavřen průjezd ve směru na Děčín.