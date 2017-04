Pozor na agresivní řidiče. Je jich stále víc

Liberecký kraj – Alkohol a agresivita. Přestože policie každoročně „číhá" během svátečních dnů, s trochou nadsázky za každou zatáčkou, počet nehod i v Libereckém kraji pořád roste. V roce 2015 bouralo 18 řidičů, o rok později už to bylo 45.

Policejní kontrola. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Petr Šimr

ODLOŽILI JSME ODJEZD

„Je to hrozné. Chtěli jsme jet na Moravu k příbuzným už ve čtvrtek odpoledne, ale po loňských zkušenostech jsme odjezd raději odložili,“ vysvětlil řidič Jakub Rosenbaum z Liberce, který si stěžoval hlavně na neukázněnost řidičů, kteří předjíždějí, kde nemají, a velký provoz. „Kázeň na silnicích je během svátků mizerná. Letos jsou ještě o jeden den delší, museli jsme proto počítat, že velký nápor řidičů bude dříve,“ vysvětlil krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Podle něj je velký problém alkohol, který si hlavně v pondělí řada řidičů neodpustí.

Dopravní expert Roman Budský upozorňuje však i na další nepříjemné vlastnosti českých šoférů. „Češi patří v Evropské unii k nejagresivnějším řidičům,“ objasnil. „Sice patří v některých situacích, jako je třeba vjetí do ucpané křižovatky nebo předjetí kolony, k těm tolerantnějším, spolehlivě je ale vytočí, když narazí na váhavého a nejistého kolegu,“ dodal Budský.

SVÁTEČNÍ ŘIDIČI

V období Velikonoc se situace ještě zhoršuje, protože podle něj na silnice vyráží spousta svátečních řidičů. „Jsou to ti, co se jednou za rok vypraví na návštěvu k příbuzným. Řada z nich ani neřídí v zimě, takže je to jejich první cesta po dlouhé době,“ poznamenal. Tito řidiči dráždí podle jeho slov pomalou jízdou zkušenější řidiče, kteří rychle ztrácí trpělivost. „To je pak začnou problikávat nebo na ně dokonce najíždět,“ vysvětlil Budský. Sváteční řidič začne zmatkovat a následky mohou být fatální. „Poradil bych, aby se méně zkušení řidiči vyhýbali dopravním špičkám,“ upozornil a dodal, že k občasné agresivitě na silnicích se přiznalo přes 40 procent řidičů.

Posílené hlídky nebudou během Velikonoc střežit pouze dění na silnicích, ale vyšší počet policistů bude v terénu i vzhledem k současné situaci ve světě.