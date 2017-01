Požár skladu zaměstnal na Silvestra liberecké hasiče

Liberec - Silvestr v Libereckém kraji nepřinesl letos z pohledu hasičů nic mimořádného. Do nedělního rána vyjížděli hasiči k 18 událostem.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Největší byl požár skladové haly v Liberci, kde vznikla škoda za půl milionu korun, řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová. Hasiči podle ní likvidovali také několik menších požárů, které zavinila zábavní pyrotechnika. Většinou šlo o popelnice. Pomáhali také u dvou dopravních nehod.

K požáru skladové haly o rozloze deset krát sedm metrů v Liberci vyjížděli hasiči krátce po poledni. Hala v Hodkovické ulici sloužila jako dílna i sklad. "Požár zasáhl Avii s vysokozdvižnou plošinou a konstrukci haly," popsala rozsah požáru Štrauchová. Hasiči museli ochlazovat také svářecí soupravu a vynesli dvě acetylenové tlakové lahve. Při požáru nikdo nebyl zraněn. "Příčinou byla technická závada na elektroinstalaci elektrického topidla haly," dodala mluvčí.

V průběhu Silvestra zasahovali hasiči 13krát, dalších pět zásahů měli od půlnoci do dnešních 08:00. Na Nový rok vyjížděli k doutnající popelnici v Žandově a krátce na to likvidovali hořící zbytky zábavní pyrotechniky v centru Jablonce.

"V 02:44 byli českolipští hasiči voláni k požáru dodávky," řekla mluvčí. Příčinu a škody hasiči zjišťují. Nejvážnější byla nehoda, ke které vyjížděli krátce před pátou ráno do Dolní Police na Českolipsku. Vůz narazil do stromu, zraněného řidiče a spolujezdce museli hasiči z vozu vyprostit. Záchranáři je převezli do nemocnice.