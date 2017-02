Povinné poplatky obce odmítají

Liberecký kraj - Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje povinný výběr poplatků za rekreaci.

Město Český DubFoto: cdub

Zatímco v Liberci, Turnově nebo České Lípě zaplatí host 15 korun, na Malé Skále a v Kryštofově Údolí už jen 12 korun a v Novém Městě pod Smrkem nebo Hejnicích 10 korun. Ještě lépe jsou na tom hosté v Osečné, kteří vytáhnou z peněženky 6 korun. Řeč je o rekreačních poplatcích, které hosté platí za ubytování v dané lokalitě. Někde k tomu navíc připočítávají poplatek z ubytovací kapacity, jehož maximální výše je 6 korun na den, zatímco u rekreačního a lázeňského poplatku je strop 15 korun za den.

Ministerstvo pro místní rozvoj ale před časem přišlo s návrhem, že by se rekreační poplatky zvedly na 27 korun a obce by je musely vybírat povinně. Dnes je zcela na libovůli místních zastupitelů, jestli poplatky od ubytovatelů budou vybírat, nebo ne. Například ve Višňové nebo Heřmanicích žádný takový poplatek není, stejně jako v Českém Dubu. „Kdysi jsme tu takovou vyhlášku měli, ale ročně jsme vybrali 5 až 7 tisíc korun a náklady na agendu s tím spojenou byly vyšší, než co se vybralo, tak jsme ji zrušili. Proto mi nepřijde jako dobrý nápad, aby byl tento poplatek povinný, protože těch pár korun, které by to městu přineslo, za to nestojí," řekl starosta Českého Dubu Jiří Miler. V Tanvaldu zase poplatek zrušili, aby ulevili osobám, které poskytují rekreační ubytování na území města. Právě ubytovatelé totiž museli poplatek zahrnout do svých ceníků. Takhle mohli pro ubytovanéí zlevnit.

NE POVINNĚ

Ministerstvo ale argumentuje tím, že by tak obce získaly do rozpočtu peníze, které by investovaly zpět do rozvoje cestovního ruchu. Některá lázeňská a turisticky vyhledávaná města si tak ročně přijdou i na několik milionů. Jenže ne všude je rekreační oblast a tak v současné době vybírá tento poplatek jen asi 15 % obcí v celé ČR. Ale ani tam, kde ho vybírají, nesouhlasí s tím, aby to bylo povinné. „Pořád nám někdo z vyšších pater ukládá, co a jak máme dělat a my tím postupně ztrácíme svojí identitu a právo na samosprávu. Proč by vybírání rekreačního poplatku mělo být povinné? Je na každém zastupitelstvu, aby si vyhláškou stanovilo, zda a v jaké výši ho chtějí vybírat i v závislosti na atraktivitě území a turistických cílů. U nás vybíráme 50 % možné výše poplatku a přijde nám to ucházející," uvedl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Stejně to vidí i v Chrastavě, kde poplatek není vůbec. „Máme tu jen poplatek z ubytovací kapacity, nikoli za rekreační pobyt, neboť Chrastava je tradičně průmyslové město. U nově vzniklých rekreačních objektů jako farma Vysoká nebo Termální lázně tímto způsobem podporujeme jejich rozvoj. Obecně souhlasím s možností navýšení poplatků, ale musí být výlučně v pravomoci obce, zda a v jaké výši ho využije. V případě, že do Senátu doputuje návrh, aby byly ze zákona v povinné výši, budu ostře proti," sdělil starosta a senátor Michael Canov.

Některé obce navíc varují, že vyšší poplatek jen povede k horšímu výběru peněz. Už teď je problém vybírat za odpady, natož za rekreaci.