Poslední březnový víkend udělá definitivní tečku za letošní úspěšnou sezónou

Liberec, Jizerské hory - Dětskými závody včera ukončili sezónu na většině vleků oblíbeného Severáku. Do konce týdne už bude pro skalní příznivce jarního lyžování v provozu už jen jeden vlek u Arniky a také dětský areál.

Lyžování.Foto: ČTK/Radek Petrášek

„Pokud budou podmínky ještě trochu dobré, pustíme o víkendu naposledy ještě Jih," uvedl Štěpán Juřík, podle kterého letos mezi návštěvníky zaregistrovali zvýšený počet Nizozemců. Lyžovat sem jezdili i Poláci a Němci z příhraničí. Úspěšná sezóna se o příštím víkendu završí pravděpodobně také na Tanvaldském Špičáku. Od pondělí už bude jezdit jen lanovka a v provozu budou pouze tři sjezdovky. Na kopci podle vlekařů stále ještě panují ideální sněhové podmínky. „Jezdilo se i včera, dešti navzdory. Sníh byl dobrý, bylo to spíš o osobní statečnosti," uvedl jeden z pracovníků.

Definitivně včera skončil provoz v Bedřichově.

Také podle Pavla Bažanta ze společnosti Ski bižu, která provozuje všechny tři areály v Jizerkách, byla sezóna skvělá a umožní investice v té příští. Například na Špičák přibude další lanovka.

KONČÍ I JEŠTĚD

Za přítomnosti televizního štábu skončilo v sobotu večerní lyžování na Ještědu. Přes den se bude lyžovat také ještě do konce týdne, ale už jen na severním svahu. Pláně už nejezdily ani o víkendu.

Pokud tedy patříte ke skalním příznivcům lyží, můžete v dalších dnech už jen do Krkonoš. Až do Velikonoc se bude jezdit ještě v Harrachově a některé sjezdovky budou v provozu až do 17. dubna, na který letos velikonoční svátky vycházejí, také ve Špindlerově Mlýně.