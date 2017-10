Pomozte dětem na onkologii

Liberec – Od 9. října do 11. prosince se můžete zapojit do akce, která by měla zpříjemnit dětem pobyt na onkologickém oddělení.

Onkologie. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan jelínek

V klidném prostředí libereckého Centra Amelie, jenž pomáhá lidem s rakovinou, můžete přijít vytvořit pro nemocné děti malý dáreček. Můžete přijít uháčkovat zvířátko nebo uplést čepičku. „Kdo se nezúčastní vlastního tvoření, může projekt podpořit věnováním potřebného materiálu na tvorbu výrobků,“ dodává koordinátorka projektu Petra Kuntošová z Amelie. Centrum Amelie je pro tvoření k dispozici každé pondělí od 9 do 11.30 hodin.

Autor: Redakce