Polské skleníky září. Do oranžova se barvila obloha při větrné bouřce Xavier

Hrádek nad Nisou – Barevné pásy byly dobře viditelné i z Frýdlantska a dokonce i Liberce. Nešlo přitom o nic jiného než o odraz světla ze skleníků na pěstování rajčat v polské Bogatynii.

Skleníky patří firmě Citronex, která je vloni vybavila speciálními roletami, aby snížila světelný smog. I přesto ale skleníky, které zabírají plochu 10 hektarů , zejména při nízké oblačnosti jaká byla ve čtvrtek, dál září do kraje. Rudooranžové světlo připomínající místy polární záři je přitom občas vidět až z Českolipska.

„Rolety pohltí devadesát sedm procent záření,“ prohlásila vloni výrobní vedoucí skleníků Elizbieta Kalinczuk. Zbývající tři procenta pak podle ní nejsou pouhým okem viditelná. I přes to se ale záře nad obzorem znovu objevuje. „Ta čtvrteční bouře byla mazec. Manžel jel domů, přes cestu padaly větve a do toho ten oranžový obzor. Chvíli si myslel, že někde vypukl obrovský požár, než mu došlo, že je to znovu z těch skleníků,“ řekla Deníku Pavla Koutecká.

Jestli Poláci zapomněli rolety zapnout nebo šlo o poruchu systému se nám nepodařilo zjistit. Citronex na dotaz neodpověděl. Vloni na podzim po instalování rolet ale firma uváděla, že mezi rozsvícením a zatažením rolet je doba dlouhá i několik desítek minut, během kterých svítí skleníky naplno. Pořízení rolet přitom nebylo nijak levné. Citronex za ně zaplatil milion eur, tedy zhruba 27 milionů korun. Počet skleníků přitom plánuje Citronex rozšířit z deseti na třicet hektarů a to do tří let. Výhledově pak mají skleníky s rajčaty pokrýt plochu 100 hektarů.