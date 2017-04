Zaběhlý a zraněný psí strážník je zpět a další krátké zprávy z Libereckého kraje

Liberecký kraj - Zaběhlý pes se našel a další krátké zprávy z Libereckého kraje.

DAR – služební pes Městské policie Turnov se svým psovodem. Zraněný utekl od zákroku a srazilo auto.Foto: MP Turnov

Vyhnání sedláků z Českodubska

Trávníček Roubený statek v Dehtárech na Českodubsku musela v roce 1953 nuceně opustit rodina Jírova, která v něm po staletí hospodařila. Obci se nedařilo statek udržovat, a tak zde vznikla pobočka strojní a traktorové stanice Turnov. Jak probíhala v Podještědí kolektivizace a jaké byly osudy tzv. kulaků? S jakými problémy se potýkala místní JZD a čím žily podještědské vesnice v 60. letech? To vše se dozvíte na přednášce historika Jana Havelky, který výsledky svého několikaletého bádání uvede v sobotu 8. dubna v klubovně SDH v Trávníčku. Akce doprovázená historickými dokumenty a promítáním fotografií začíná v 16.30 hodin.

Město likviduje nefunkční centrum

Město Liberec likviduje Centrum pro výzkum energetického využití litosféry. Centrum město založilo před 10 lety, žádnou aktivitu nebo výsledek ale organizace po celou dobu nepředvedla. Aktuálně nemá dozorčí radu ani ředitele a fakticky nevykonává žádnou činnost. Účelem centra bylo zkoumání různých aspektů možností využití hlubinné geotermální energie v podmínkách ČR a získávání dotací na vědecký výzkum. Radní teď odsouhlasili návrh postupu na zrušení centra s tím, že likvidační zůstatek připadne městu.

Zaběhlý a zraněný psí strážník je zpět ve službě

Během nočního zásahu turnovských strážníků v tomto týdnu byl zraněn jejich služební pes Dar. Nejspíš v šoku pak utekl neznámo kam. Do pátrání po něm se zapojili nejen městští policisté, ale také místní lidé. Už druhý den po nepříjemné události přišla radostná zpráva. Pes se vrátil zpět „do služby". Dokonce, jak se zdálo, bez větší újmy na zdraví. Strážníci nechtěli sdělit žádné konkrétní informace, o jaký zákrok přesně šlo, protože si celou věc převzala Policie ČR. Z kamerových záznamů zjistili, že Dara o chvíli později srazilo projíždějící auto.

„Letěl asi čtyři metry, ale oklepal a běžel dál. Ani nekulhal. Ale je to zvíře, práh bolesti má někde jinde," uvedl šéf strážníků Luboš Trucka. Jak potvrdil, služební pes Dar je opět připraven plnit své povinnosti. „Následné zdravotní problémy nemá. Ani potíže s příjmem potravy," doplnil jeho psovod.

Zbrojnice změní podobu

Nová historie se začala psát pro hasičskou zbrojnici ve Zdislavě. Včera začala její kompletní revitalizace. Zdislava a tamní hasiči se o její renovaci pokoušeli už několik let. Zbrojnice dočká značných změn, objekt bude kompletně přestaven a rozšířen, zavede se do něj vodovodní přípojka, hasiči se dočkají i vybudování toalet a sprch, v patře pak pro ně vznikne společenská místnost. Náklady činí zhruba 4 miliony. Kolaudace by měla být v prosinci 2017. Díky evropským dotacím se lepšího zázemí dočkají rovněž hasiči z Krásné Studánky, kteří se tísní v nevyhovujících podmínkách.