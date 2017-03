Policie chytila podvodníky s auty

Policii se podařilo odhalit dvě buňky mezinárodního gangu¶

Ilustrační foto.Foto: Deník

Liberecký kraj – Nabízeli ojetá auta za „pěkné“ ceny, zkasírovali peníze, ale noví majitelé se svých vozů nikdy nedočkali. Policii Libereckého kraje se podařilo odhalit české buňky mezinárodního gangu podvodníků s ojetinami a sedm cizinců už čeká na soud ve vazební věznici. Škody mohou jít podle policie až do miliónů. „Jednalo se o velmi rozsáhlou trestní činnost, která zasahuje několik států Evropy,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Skupina podvodníků, na jejichž dopadení se podíleli policisté z České Lípy i z Liberce, měla zázemí v Praze. „Tři cizinci ve věku od 24 do 32 let si pronajali byt, ve kterém je minulý týden zadržela zásahová jednotka,“ dodala mluvčí s tím, že podezřelí si byli sami sebou tak jistí a policejní zásah je tak překvapil, že se nezmohli na žádný odpor. Při prohlídce bytu policisté také našli kromě padělaných průkazů i technické zařízení, které mohlo sloužit k výrobě falešných dokumentů. Jeden ze zadržených měl podle mluvčí u sebe dokonce osm občanských průkazů.

Policisté skupině prozatím prokázali podvody na Českolipsku za 335 000 korun, avšak už teď vědí, že celkové škody po zadokumentování všech případů, které mají cizinci na svědomí, půjdou do milionů korun. Pražské buňce policie dosud zablokovala 25 bankovních účtů, na které podvedení klienti poslali více jak tři miliony korun. Platby přišly na jejich účty převážně ze zahraničí, a to z Anglie, Španělska, Rakouska a Slovenska. Několik podvedených kupujících pochází z Českolipska. Jeden z nich dokonce zaplatil za „oktávku“ plnou cenu, tedy 116 600 korun. „Od dalších dvou dostali zálohy ve výši 85 113 korun a 97 280 korun za osobní vozidla značek Kia Sportage a Volvo XC,“ upřesnila mluvčí.

Další skupinu podvodníků, rovněž cizinců, jejichž byt byl plný padělaných dokladů, chytili s pomocí libereckých policistů v Brně. I tito podezřelí byli vzati do vazby.

„Podvodníci se zájemci komunikovali pouze e-mailem lámanou češtinou a obvykle se vydávali za obchodníky z Německa,“ dodala Baláková s tím, že policie varuje před podobnými nákupy na internetu. Podle majitele liberecké autodílny (redakce jeho jméno zná) je kupování aut „na dálku“ nesmysl. „Určitě je nutné si auto prohlédnout, a to s nějakým odborníkem. Někdy pomůže i přítomnost manželky, která si může všimnout například jiného odstínu barvy a odhalit tak, že bylo bourané,“ vysvětlil automechanik, který se pozastavil i nad nízkými cenami aut.