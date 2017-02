Poláci zpochybňují Turów

Liberecký kraj - Za ztrátu vody z českého území může podle Polska změna klimatu.

POTRUBÍ, které se vine kolem celého Turówa, odvádí z dolu přebytečnou spodní vodu. Ta pak končí v řece Nise a teče dál do Polska. Čím hlouběji důl půjde, tím víc spodní vody se odčerpá. Foto: Andreas Golle

Vloni v únoru to vypadalo nadějně. Ministr životního prostředí Richard Brabec se tehdy setkal ve Varšavě se svým protějškem Janem Szyszkem a dohodli se na expertní skupině, která má řešit úbytek vody na Hrádecku, Chrastavsku a Frýdlantsku v souvislosti s rozšířením dolu Turów.

Jenže rok je pryč a téměř nic se nestalo. Pracovní skupina se sešla jen jednou. Na dnešní druhé schůzce tak chtějí vodárenské společnosti i zástupci obcí a kraje přitvrdit. „Musíme vládu přesvědčit, že otázka nezní, zda se voda ztratí, ale kdy k tomu dojde. A čas hraje proti nám," řekl starosta Hrádku Josef Horinka. Do Prahy tak jedou s požadavkem, aby se ve státním rozpočtu vyčlenila položka, ze které se bude financovat výstavba potřebných přivaděčů, vodovodů a dalších opatření do doby, než se s Polskem dohodnou finanční kompenzace. Jenže zatímco vloni zástupce polské vlády na peněžní náhrady kývl, státní podnik PGE, který Turów vlastní, to vidí jinak.

„Polská strana možné kompenzace v zásadě nevylučuje, ale pouze v případě jednoznačně prokázané újmy způsobené činností dolu Turów na území České republiky," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Polsko je tak ochotno náklady na technická opatření ve výši téměř miliardy a půl zaplatit pouze v případě, že samo uzná, že za úbytek vody, ke kterému dochází už dnes, může těžba v Turówě. A to zatím odmítá. „Podle našeho názoru jsou informace o úbytku spodních vod na české straně hranice nepravdivé," kategoricky oznámila mluvčí PGE Turów Sandra Apanasionek.

„Svádějí to stále na klimatické podmínky, že je na vině sucho. Přitom je jasné, že se voda ztrácí kvůli prohlubování dolu. Potvrzují to i dlouhodobé průzkumy společnosti Aquatest," zlobí se starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Jestli se rétorika PGE změní po nedávné výměně ředitele dolu Turów, zatím není jasné.