Vrátí se pohotovost do Frýdlantu?

Frýdlant - Uzavření dodatků k nájemní smlouvě mezi městem a nemocnicí Frýdlant se znovu posouvá. Zastupitelé vzali na vědomí, jak si nemocnice představuje zajištění pohotovosti po pracovní době a o víkendech.

Nemocnice ve Frýdlantě.Foto: Deník/Martina Petrášková

„Dostal jsem od zastupitelů úkol, abych do 31. srpna svolal pracovní jednání k finálním dodatkům ke stávající smlouvě," uvedl starosta Dan Ramzer.

POMOC PACIENTŮM, KTEŘÍ PŘIJDOU PĚŠKY

Podle dočasného ředitele nemocnice Jiřího Madara udělala nemocnice vše pro to, aby v ní pohotovost mohla fungovat. „Umíme poskytnout primární péči všem pacientům, kteří k nám dojdou pěšky nebo přijedou autem. Pokud k někomu pojede sanita, rozhodne lékař, zda s pacientem pojedou k nám nebo do Liberce," uvedl na zastupitelstvu Madar. Nemocnice má podle něj k dispozici internisty, chirurgy a anesteziologa, kteří by se na pohotovosti střídali. „Bude-li sloužit pohotovost internista, bude tam i chirurg. Když nebude internista, bude mít službu anesteziolog, který ho je schopen zastoupit," dodal Madar.

To se nelíbí místostarostovi Jiřímu Stodůlkovi. „Chceme, aby byl na pohotovosti stále internista, aby se chirurg nemohl vymlouvat, že tomu nerozumí a lidi nemuseli do Liberce.

Podle Madara je ale nedostatek internistů problémem v celé ČR. Navíc dohoda s Krajskou nemocnicí Liberec, zda by do Frýdlantu zase neposílala své internisty, je pořád ve vzduchu. Podle Madara se čeká na nového ředitele liberecké nemocnice, který by měl o případné výpomoci rozhodnout. „Návrh, který tu pan Madar předložil, se velmi podobá tomu, jak ve Frýdlantu kdysi pohotovost fungovala. Proto bych se tomu nebránil. Trvat na 24 hodinové přítomnosti internisty je pro nás nereálné," uvedl zastupitel Miloslav Ferles. „Nemusí být žádné obavy z toho, že by tu byl neatestovaný lékař. To by ani pojišťovna nedovolila," dodal Madar.